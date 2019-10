Zariadenie Penzión Steffi má páchať neprávosti na senioroch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci parlamentu Jozef Rajtár a Natália Blahová upozornili na prípady okrádania a páchania neprávostí na ľuďoch v Zariadení pre seniorov Penzión Steffi v bratislavskom Ružinove. Poslanci uviedli, že väčšinu podozrení v tomto zariadení potvrdili aj štátne orgány vrátane ministerstva práce.Poslancov na praktiky v bratislavskom zariadení upozornila exzamestnankyňa. Rajtár uviedol, že za bratislavským zariadením pre seniorov má byť Štěpánka Mádlová, známa z kauzy Privilégium.podotkol Rajtár.Väčšinu z podozrení, ktoré mala bývalá zamestnankyňa zariadenia, však podľa Blahovej slov potvrdili štátne orgány.vymenovala Blahová.Aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská konštatovala, že registrácia zariadenia je netransparentná, pretože je zaregistrované pod Nitrianskym krajom a prevádzkujú ho iba v Bratislave.upozornila na to Blahová. Tiež má v zariadení dochádzať k okrádaniu klientov, zlému uskladneniu potravín, podávaniu psychofarmatík a klienti mali dostávať nutrične nevyváženú stravu, hoci mali dodržiavať diétu. Dochádzať malo aj k podozrivým prevodom majetku klientov. "vymenovala Blahová s tým, že je neuveriteľné, že Nitriansky kraj nebol oboznámený s týmito závažnými podozreniami z páchania trestných činov, ani informovaný o nálezoch ministerstva, hygieny, Inšpektorátu práce.myslí si Blahová.Poslanci upozornili na to, že počas roka sa vykoná v zariadeniach pre seniorov na Slovensku priemerne len osem kontrol.vyhlásila Blahová.Poslanci preto žiadajú rezort práce o prešetrenie stavu týchto zariadení. "dodal Rajtár.