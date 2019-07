Zaríf: Ak chcú USA rokovať, mali by voči Iránu prejaviť rešpekt

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 1. júla (TASR) - Irán nikdy nepodľahne nátlaku zo strany Spojených štátov. Ak Washington chce s Teheránom rokovať, mal by ho rešpektovať. V pondelok to podľa agentúry Reuters vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.povedal Zaríf v prejave vo vysielaní štátnej televízie.Napätie medzi Teheránom a Washingtonom sa vystupňovalo po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump jednostranne odstúpil od historickej jadrovej dohody veľmocí s Iránom z roku 2015 a znova zaviedol voči islamskej republike sankcie.Nepriateľstvo medzi oboma krajinami zosilnelo v uplynulých týždňoch, keď Irán zostrelil americký dron nad citlivými vodami Perzského zálivu a ešte predtým došlo k sérii útokov na tankery. Tieto útoky Washington pripisuje Teheránu, ktorý to však odmieta.Trump vyzval na rokovanie s iránskymi vládnymi predstaviteľmi bez predbežných podmienok. Teherán to vylúčil s tým, že Trump by sa mal vrátiť k dohode, ak chce s Iránom diskutovať.Washington minulý týždeň oznámil nové kolo sankcií voči iránskemu najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu i ďalším vysokopostaveným predstaviteľom vrátane Zarífa.Teherán najnovšie sankcie označil za "idiotské" a varoval USA pred narušením jeho vzdušného priestoru. Podľa Washingtonu sa ale dron v čase zostrelenia nachádzal nad medzinárodnými vodami.