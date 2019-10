Zasadnutie hongkonského parlamentu opäť narúšali opoziční poslanci

Na archívnej snímke správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 17. októbra (TASR) - Zasadnutie hongkonského parlamentu bolo vo štvrtok opakovane prerušované pre protesty zástupcov opozície. Stalo sa tak deň po tom, ako bola správkyňa Hongkongu Carrie Lamová prinútená ukončiť svoj výročný prejav o stave krajiny a nakoniec ho zverejnila len prostredníctvom videolinku na internete. Informovali o tom svetové agentúry.Predseda parlamentu Andrew Leung musel zasadnutie prerušiť dvakrát, ako napísala DPA. Z miestnosti boli ochrankármi vykázaní najmenej šiesti opoziční poslanci. Tí na adresu Lamovej vykrikovali, že nie je schopná vládnuť Hongkongu, a mávali transparentmi s fotografiami, na ktorých má krvavé ruky.V noci na štvrtok totiž došlo k útoku na Jimmyho Shama, vodcu už takmer päť mesiacov trvajúcich prodemokratických protestov. Skupina útočníkov ozbrojených kladivami a nožmi mu spôsobila zranenie hlavy. Sham bol prevezený do nemocnice a medzičasom je už v stabilizovanom stave.Útok na lídra protivládnych protestov odsúdila ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá predstaviteľov Hongkongu vyzvala, aby tento "hrozný" čin vyšetrili.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.