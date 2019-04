Zásady využívania služieb advokátov štátnymi orgánmi sa majú upraviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) - Transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania sa majú upraviť. Vyplýva to z návrhu pravidiel upravujúcich tieto zásady, ktoré v stredu schválila vláda.Cieľom nového návrhu pravidiel z dielne ministerstva spravodlivosti je dosiahnuť stav, keď bude štát využívať právne služby advokátov len v tých prípadoch,Návrh pravidiel upravuje postup pri výbere advokáta, ako aj požiadavky kladené na zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Upraviť by sa tiež mali pravidlá, ktoré má štát dodržiavať pri dojednaní podielovej odmeny alebo hodinovej odmeny advokáta, ktorého právne služby využíva.uvádza sa v predkladacej správe návrhu.Rezort spravodlivosti navrhuje, aby sa upravené pravidlá vzťahovali na všetky štátne orgány, ktoré spadajú do ústavného postavenia vlády SR ako vrcholného orgánu výkonnej moci. Nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti 1. mája.