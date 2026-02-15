Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 15. februára 2026
 Pravoslav
 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Zásah ombudsmana pomohol mladej ruskej športovkyni, ministerstvo jej udelilo slovenské občianstvo


Tagy: Štátne občianstvo Verejný ochranca práv

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pomohol maloletej ruskej športovkyni získať slovenské občianstvo. Ako spresnil, zaoberal sa podnetom mladej športovkyne a jej ...



64196cf8d5e38462446142 676x451 15.2.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pomohol maloletej ruskej športovkyni získať slovenské občianstvo. Ako spresnil, zaoberal sa podnetom mladej športovkyne a jej matky, ktoré sa na neho obrátili so žiadosťou o preskúmanie postupu ministerstva vnútra v konaní o udelenie slovenského občianstva.


Dievča, ako aj jej rodičia sú štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie. Matka maloletej svoju žiadosť odôvodnila tým, že jej dcéra už od roku 2014 žije na Slovensku, plynule ovláda slovenčinu, navštevuje slovenskú školu a dlhodobo sa venuje športu, v ktorom úspešne reprezentuje SR aj na medzinárodnej úrovni.

Občianstvo ovplyvňovalo jej športovú kariéru


Naliehavosť tejto žiadosti úzko súvisela práve so športovou kariérou dievčaťa. „V uplynulých mesiacoch jej totiž pre absenciu štátneho občianstva SR bolo znemožňované zúčastňovať sa na niektorých tréningových procesoch, výberových sústredeniach a majstrovstvách Slovenska organizovaných príslušnou športovou federáciou. Vzhľadom na vek dieťaťa a jeho vývojový stupeň ide o kritické obdobie športovej kariéry, v ktorom môžu mať aj krátkodobé výpadky v príprave vážne a nezvratné následky," uviedol ombudsman.

Priblížil, že aj podľa slov športových odborníkov ide o veľmi talentovanú športovkyňu, čo potvrdzujú aj jej umiestnenia na popredných priečkach prestížnych medzinárodných súťaží. Dievča súčasne považuje Slovensko za svoj domov a má v pláne ho aj naďalej reprezentovať.

Dobrovodský vysvetlil, že žiadosť bola podaná na základe zákona o štátnom občianstve SR, ktorý umožňuje udelenie občianstva z osobitných dôvodov v záujme SR, a to aj v oblasti športu. Príslušná športová federácia ako aj ministerstvo športu sa vyjadrili pozitívne. Označili tak udelenie štátneho občianstva pre maloletú za krok v záujme SR.

Prekážkou bola zmluva z roku 1980


Problémom však bola slov verejného ochrancu práv bola existencia Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR z roku 1980 o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva, na základe ktorej ministerstvo prerušilo konanie a vyzvalo matku dieťaťa na predloženie dokladu o prepustení maloletej zo štátneho zväzku Ruskej federácie.

„Napriek opakovaným snahám rodičov však podľa platnej legislatívy Ruskej federácie nebolo možné tomuto pokynu vyhovieť. Medzitým došlo k vypovedaniu uvedenej bilaterálnej zmluvy z dôvodu jej rozporu s Európskym dohovorom o občianstve a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Platnosť zmluvy sa skončí 5. júla 2026, avšak maloletá na tento termín vzhľadom na svoju športovú kariéru nemohla čakať," vysvetlil Dobrovodský, ktorý preto požiadal ministerstvo vnútra o stanovisko a vyzval ho na zváženie možnosti udelenia výnimky z osobitných dôvodov.

Ministerstvo napokon uplatnilo výnimku


Ministerstvo vnútra po dôkladnej analýze skutkového a právneho stavu napokon rozhodlo o uplatnení výnimky zo zmluvy a pokračovalo v správnom konaní bez potreby predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku Ruskej federácie. Dievča tak napokon štátne občianstvo SR získalo.

„Tento prípad jasne ukazuje, aké dôležité je v správnom konaní prihliadať nielen na striktný výklad práva, ale aj na jeho zmysel, účel a predovšetkým na najlepší záujem dieťaťa. Oceňujem konštruktívny a zodpovedný prístup ministerstva vnútra, ktoré v rámci zákonných možností hľadalo riešenie citlivej a naliehavej situácie,“ povedal Dobrovodský a mladej športovkyni poprial úspešnú športovú kariéru a veľa radosti z reprezentovania SR.


Zdroj: SITA.sk - Zásah ombudsmana pomohol mladej ruskej športovkyni, ministerstvo jej udelilo slovenské občianstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Štátne občianstvo Verejný ochranca práv
