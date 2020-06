Zásah v NASES nebol podľa Remišovej unáhlený, polícia vychádzala zo zistení bezpečnostného úradu

Govnet mal problémy aj v minulosti

Styky s mafiánmi

15.6.2020 - Policajný zásah v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) nebol podľa podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) unáhlený.Ako uviedla po pondelkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, polícia pri akcii vychádzala z informácií Národného bezpečnostného úradu. V celej veci treba podľa Remišovej počkať na výsledky vyšetrovania.Vládna komunikačná sieť Govnet, ktorá mala byť podľa medializovaných informácií terčom neoprávneného monitorovania, mala podľa vicepremiérky už v minulosti problémy s incidentmi narušenia bezpečnosti.Tieto problémy by sa podľa nej mali riešiť aj výmenou niektorých zariadení. Momentálne je však sieť podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) v plnej prevádzke.Premiér v tejto súvislosti povedal, že osoby dosadzované do kľúčových inštitúcií za predchádzajúcej vládnej garnitúry často nedisponovali bezpečnostnou previerkou, keďže sa jej zo strachu odmietali podrobiť.„Neprešli by, lebo by sa ukázalo, že majú styky s mafiánmi," povedal premiér. Bezpečnostná situácia je však v súčasnosti podľa predsedu vlády pod kontrolou. „Nehrozia výkyvy z bežných štandardov bezpečnosti," zdôraznil.Štyri osoby zadržali policajti Národnej kriminálnej agentúry minulý týždeň pri akcii v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).Podľa medializovaných informácií mala polícia totiž podozrenie, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná prostredníctvom zariadení, ktoré pri akcii skonfiškovali.Štvoricu zadržaných však policajti následne prepustili bez obvinenia. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zároveň potvrdil, že Vojenské spravodajstvo bolo v minulosti požiadané o audit vnútornej bezpečnosti štátnych inštitúcií.