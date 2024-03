Zasahuje minister vnútra do živých káuz? KDH chce vedieť, odkiaľ má Šutaj Eštok informácie o vyšetrovaní Dankovej nehody

Má polícia stále rozviazané ruky?

Vyšetrovanie trvá už šesť týždňov

4.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pýta odkiaľ vie minister Šutaj Eštok , že vyšetrovanie Dankovej nehody by sa malo skončiť v najbližších dňoch. Reaguje tým na vyjadrenia ministra z nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza. Podľa kresťanských demokratov to prináša viaceré závažné otázky.„Zasahuje minister vnútra do živých káuz? Koná polícia nezávisle a má stále rozviazané ruky, alebo podlieha politickým tlakom? Odkiaľ vie minister vnútra, že sa vyšetrovanie chýli ku koncu?“ pýta sa poslanec za KDH František Majerský Minister vnútra je podľa neho známy svojimi výrokmi o tom, že nezasahuje do živých káuz, no toto jeho vyjadrenie hovorí o pravom opaku. Kresťanskí demokrati ho preto vyzývajú, aby jasne zodpovedal na ich otázky.František Majerský tiež pripomína, že vyšetrovanie nehody Andreja Danka trvá už šesť týždňov. Zdôrazňuje, že pri bežných ľuďoch sa takéto nehody vyšetria zväčša za pár dní.„Veríme, že Slovensko je stále štátom, kde sú si ľudia rovní pred zákonom, platí spravodlivosť pre všetkých a polícia nepristupuje niekomu inak iba preto, lebo je podpredsedom parlamentu a predsedom koaličnej strany,” dodal Majerský.