Zásielky do Číny vám nedoručia, Slovenská pošta upozorňuje na Zlatý týždeň

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta nebude môcť tento týždeň doručiť zásielky do Číny. Ako informuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , zákazníci by mali preložiť posielanie zásielok do Číny na budúci týždeň, lebo čínsky štátny sviatok tzv. Zlatý týždeň (Golden week) výrazne ovplyvní doručovanie zásielok do tejto krajiny.Slovenská pošta pripomína, že od pondelka 5. októbra do nedele 11. októbra viaceré letecké spoločnosti pozastavili lety do Číny. V dôsledku toho je pozastavená aj výprava listových zásielok, balíkov a EMS do tejto krajiny. V tomto období nebudú podacie pobočky Slovenskej pošty prijímať zásielky určené do Číny.