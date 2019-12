Zasnežené Vianoce boli na celom Slovensku naposledy v roku 2002

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. decembra (TASR) – Zasnežené Vianoce na celom Slovensku boli naposledy v roku 2002, teda pred 17 rokmi. Počas všetkých troch vianočných dní bolo vtedy v polohách do 700 metrov väčšinou od piatich do 15 centimetrov snehu, lokálne až okolo 20 centimetrov." uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.V posledných rokov to však bolo s bielymi Vianocami podľa meteorológov slabé najmä na juhozápade. Ak by sme si totiž stanovili kritérium, že Vianoce sú na snehu vtedy, keď aspoň jeden deň medzi 24. a 26. decembrom má súvislú snehovú pokrývku, a to aspoň jeden centimeter snehu, tak na Letisku v Bratislave bol sneh v uplynulých desiatich rokoch na Vianoce iba jedenkrát.približuje SHMÚ. Výrazne lepšia situácia v hlavnom meste na Vianoce bývala podľa meteorológov v rokoch 1989 až 2009, keď bol sneh počas vianočného obdobia počas 11 rokov.Odlišná situácia býva v Oravskej Lesnej, v nadmorskej výške takmer 800 metrov.poznamenáva SHMÚ s tým, že biele Vianoce boli v minulých rokoch v porovnaní s Bratislavou výrazne častejšie aj v Košiciach. Košické letisko malo za posledných desať rokov na Vianoce aspoň v jednom dni sneh až osemkrát a za minulých 30 rokov mala metropola východu biele Vianoce 21-krát.