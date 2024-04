Zásoby prostriedkov protivzdušnej obrany Ukrajiny je vyčerpaná alebo zničená, tvrdí nemecký novinár

Zásoby protivzdušnej obrany

11.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajine údajne došli rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a Iris-T. Na sociálnej sieti X, predtým Twitter, to napísal novinár z nemeckého denníka Bild Julian Röpcke, ktorý sleduje boje na Ukrajine.„Ukrajine došli rakety Patriot a Iris-T. Taktiež väčšina ostatných zásob prostriedkov protivzdušnej obrany je vyčerpaná alebo zničená," napísal.Röpcke tiež dodal, že západné krajiny majú vo svojich skladoch stovky systémov protivzdušnej obrany a tisíce rakiet, ktoré Ukrajina potrebuje.Röpcke neskôr aktualizoval svoj príspevok a poznamenal, že radšej nepovie, že „Ukrajina má nula rakiet Patriot“.Podotkol, že pred dvomi týždňami dostal od nemenovaného zdroja presné číslo o počte rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a Iris-T, ktoré má Ukrajina k dispozícii. Momentálne číslo vraj nepozná.„Samozrejme, neprezradím to. Ale to číslo bolo vtedy také malé, že sa teraz musí blížiť k ničomu," napísal Röpcke.