Zásoby ropy v USA klesli menej, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. mája (TASR) - Ceny ropy výrazne klesli, keď trhy zareagovali na najnovšie informácie o miernejšom poklese ropných zásob v USA, než sa očakávalo. Cena americkej ropy WTI zaznamenala pokles o vyše dolár a Brentu o viac než dva doláre, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 67,50 USD za barel (159 litrov).Americké ministerstvo energetiky vo štvrtok informovalo, že zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 24. mája o 300 000 barelov. Trhy však počítali s poklesom o 900 000 barelov a, navyše, odhad Amerického ropného inštitútu zo stredy poukazoval na pokles až o 5,3 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 18:55 h SELČ 67,44 USD (60,57 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,01 USD.Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 57,68 USD/barel. V porovnaní so stredajším záverom obchodovania to predstavuje pokles o 1,13 USD.