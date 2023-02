Zásoby ruských vojakov sú obmedzené a Putin sa môže ocitnúť pred ďalšou dilemou

27.2.2023 (SITA.sk) - Zásoby pracovnej sily v ruskej armáde nie sú nekonečné. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Tí tvrdia, že ruský vodca Vladimir Putin sa po ďalšej vlne mobilizácie alebo dvoch môže ocitnúť pred ďalšou dilemou, pretože zásoba vojakov vhodných na boj v prvej línii je obmedzená.Podľa analytikov ISW dosiahne v Rusku 800-tisíc mladých ľudí ročne vek 18 rokov, pričom 260-tisíc Rusov je povolaných na vojenskú službu.Rozšírenie brannej povinnosti nad 260-tisíc ľudí povedie k tomu, že armáda bude verbovať občanov, ktorí sú fyzicky nespôsobilí na službu. To tiež zníži počet Rusov zapojených do budovania ruskej ekonomiky.