Zastaviť stavbu na Višňovom bolo správne, tvrdí rezort dopravy

Na snímke sú policajné autá pred budovou, kde sídli aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v Bratislave, 16. decembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) – Zastaviť výstavbu na tuneli Višňové bolo správne. Zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v súvislosti s výstavbou diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové to len potvrdzuje. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.Priblížila, že na stavbe boli od začiatku problémy, ktoré súčasné vedenie rezortu dopravy zdedilo po svojich predchodcoch. Ministerstvo dopravy aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa jej slov poskytne maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. V prípade, že došlo k porušeniu zákona, vinník musí byť podľa hovorkyne potrestaný.zdôraznila Ducká v súvislosti s talianskou firmou Salini Impregilo.NDS naďalej pokračuje v príprave súťaže, aby sa výstavba na Višňovom začala čo najskôr a na dostavbu sa mohli dočerpať eurofondy. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) je dôležité, že živnostníci, ktorým talianska firma dlhovala, sú vyplatení a stavby, ktoré rozbehol, idú podľa plánov. Dôkazom toho je podľa neho to, že sa v pondelok otvára diaľnica Budimír – Bidovce.NAKA od rána zasahuje v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Vykonáva zaisťovaciu akciu s názvom, ktorá sa týka výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové. Informuje o tom na sociálnej sieti.