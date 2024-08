Zastavme korupciu kritizuje Rašiho zákon, voľnejšie pravidlá pre nákupy štátu predstavujú skôr riziko ako prínos

Žiadna relevantná analýza

6.8.2024 (SITA.sk) - Voľnejšie pravidlá pre nákupy štátu prinášajú viac rizík než prínosu. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že ak si napríklad budú starostovia a primátori zariaďovať kanceláriu, tak od 1. augusta si do sumy 50-tisíc eur môžu nakúpiť čo chcú, ako chcú a od koho chcú.Nadácia upozornila, že ak budú chcieť stavať napríklad domov seniorov či škôlku, bude im stačiť, ak si vypýtajú cenovú ponuku od troch vopred vytypovaných firiem, a teda bez verejnej súťaže. Zastavme korupciu upozorňuje aj na to, že všetky podrobnosti zákazky sa občania a kontrolóri dozvedia až po podpise zmluvy, keď je už priestor na prípadné opravy veľmi obmedzený.Nadácia Zastavme korupciu pripomenula, že s uvoľnením pravidiel pre nákupy štátu a obcí prišiel minister investícií Richard Raši Hlas-SD ) a sľubuje si od toho zjednodušenie verejných nákupov. Nadácia upozornila na riziko častejšieho predraženia nákupov tovarov, ktoré mestá či ministerstvá nepotrebujú.„Ministerstvo k svojim zmenám nedoložilo žiadnu relevantnú analýzu, ktorá by potvrdzovala, že práve nové pravidlá pomôžu efektívnejším nákupom štátu a obcí. Naopak, na riziko predraženia a rastu korupcie sme ho upozornili nielen my, ale aj ďalšie štátne úrady,” uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu. Ľubomír Daňko z nadácie doplnil, že výrazné uvoľnenie pravidiel skomplikuje aj neskoršie preverenie, či úrad alebo obec nemíňajú zdroje nehospodárne. „Do sumy 50-tisíc eur už nepôjde o trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní, keďže takéto nákupy do tejto sumy zákon o verejnom obstarávaní nepokrýva,” upozornil Daňko. Nadácia ďalej podotkla, že štát zavádza odlišné pravidlá pre nákupy zo štátnej kasy a z eurofondov.„Kým pri stavebných prácach preplatených zo slovenských zdrojov budú voľnejšie pravidlá možné až do 800-tisíc eur, pri eurofondových zákazkách to bude ani nie polovičný limit - do 360-tisíc eur. Do júla bolo možné osloviť tri firmy maximálne pri stavebnej zákazke do 180-tisíc eur,“ doplnila organizácia s tým, že aj pri menších nákupoch budú pravidlá na Slovensku voľnejšie, než v okolitých krajinách, pričom nákup v podstate bez obmedzení sa z doterajších desaťtisíc eur zvýšil na 50-tisíc.