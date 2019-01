Zastavme korupciu: Lubyová si v kauze prideľovania stimulov robí alibi

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. januára (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predkladá novelu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorou chce pravdepodobne legitimizovať vlastné pochybenie. Tvrdí to riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Poukázala aj na to, že šéfka rezortu školstva v decembri 2018 podpísala zmluvy s firmami, ktoré získali viac ako 33,4 milióna eur na výskum a vývoj, pričom viaceré z nich neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS),Podľa Nadácie Zastavme korupciu to vyplýva zo zákona o RPVS.uvádza nadácia. Zákon o stimuloch navrhuje rezort školstva podľa nadácie doplniť o odsek, že stimuly sa neposkytnú žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je ku dňu podania žiadosti v tomto registri zapísaný. Účinnosť zmeny navrhuje rezort od 1. júna tohto roka.uviedla Petková. To však podľa nej nie je pravda, keďže podľa zákona o RPVS ani v súčasnosti nie je sporné, že štátom výraznejšie dotovaná firma musí byť v registri.Nadácia, ktorá bola pôvodným iniciátorom myšlienky potreby samostatného zákona o RPVS, podala v prípade Lubyovej stimulov podnet pre podozrenie zo spáchania viacerých priestupkov. Podľa Petkovej ich spácha ten, kto podpíše zmluvu s neregistrovaným partnerom verejného sektora a umožní mu čerpať verejné financie vrátane stimulov. Potrestať sa môže pokutou od 1000 do 100.000 eur.dodala nadácia.Namiesto noviel by malo ministerstvo školstva podľa Petkovej urobiť nápravu súčasného nezákonného stavu, a teda snažiť sa ukončiť zmluvy, ktoré boli uzavreté v rozpore so zákonom o RPVS.