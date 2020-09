Zastavme korupciu zhodnotila kandidátov na generálneho prokurátora, pozitíva majú viacerí

Rada prokurátorov má štyroch uchádzačov

Snaha očistiť meno prokuratúry

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Každý z uchádzačov o post kandidáta Rady prokurátorov SR na generálneho prokurátora má svoje silnejšie a slabšie stránky. Konštatuje to Nadácia Zastavme korupciu (NZK), zástupcovia ktorej sa zúčastnili na neverejnom vypočutí uchádzačov.Rada prokurátorov si kandidáta na šéfa prokuratúry vyberá spomedzi štvorice prokurátorov Jána Šantu „U Čentéša je silnou stránkou jeho teoretická odbornosť, u Honzu proreformné nastavenie, u Remetu odborné znalosti a skúsenosti a u Šantu odvaha pomenovať potrebu personálnych zmien v prokuratúre. Radu po vypočutí čaká ťažká úloha, a to určiť jedného najlepšieho,“ konštatuje nadácia.V rámci reforiem prokuratúry nadácia zdôrazňuje potrebu zmeniť výberové konania na miesta vedúcich prokurátorov tak, aby o ne bola reálna súťaž, otvoriť systém aj pre iné právnické profesie, zabezpečiť väčšiu nezávislosť jednotlivých prokurátorov, ich kariérny rast a spravodlivé disciplinárne konanie. Nadácia dodala, že skutočnosť, že rada prokurátorov po prvýkrát pozvala na vypočutie aj mimovládne organizácie, vníma ako snahu prokurátorov očistiť meno prokuratúry a otvoriť ju viac kontrole verejnosti.Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora môžu oprávnení navrhovatelia podávať do 9. októbra. Samotná voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začína 24. novembra.