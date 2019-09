Zástupca Deutsche Welle odmieta vypovedať pred ruskou komisiou

Predseda predstavenstva Deutsche Welle Johannes Hoffmann. Foto: PrtScr/LinkedIn Foto: PrtScr/LinkedIn

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Berlín 4. septembra (TASR) - Predseda predstavenstva rozhlasovej stanice Deutsche Welle (DW) Johannes Hoffmann sa odmieta zapojiť do práce ruskej parlamentnej komisie, ktorá má vyšetriť podozrenie zo zasahovania DW do vnútorných záležitostí Ruska. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.Naopak, Hoffmann podľa nej pozval vedúceho vyšetrovacej komisie vytvorenej 19. augusta na pôde Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, aby pricestoval do Nemecka.V liste adresovanom vedeniu Štátnej dumy Hoffmann pripomína, že DW sídli v Nemecku a zodpovedá sa nemeckým dozorným orgánom. Hoffmann preto nevidí z právneho hľadiska možnosť zúčastniť sa na zasadnutí komisie.Vedúci tejto komisie Vasilij Piskariov predtým uviedol, že sú k dispozícii nové informácie o pokusoch o ovplyvňovanie vnútorných procesov v Rusku zo strany cudzích štátov. O aký druh materiálov ide, Piskariov nepovedal.Nutnosť pozvania šéfa DW pred komisiu Piskariov zdôvodnil tým, že ruská strana chce vedieť pravdu,Piskariov dodal, že to,, bude možné hovoriť až po dôkladnom prešetrení všetkých skutočností.Podpredseda frakcie vládnucej strany Jednotné Rusko Andrej Isajev nedávno zopakoval, že poslanci Dumy považujú za zasahovanie do záležitostí Ruska to, že veľvyslanectvo USA zverejnilo na svojej webovej stránke lokality, odkiaľ sa začínali protestné pochody proti zamietnutiu registrácií nezávislých kandidátov na komunálne voľby v Moskve.Okrem toho ruské vládne kruhy považujú za zasahovanie do vnútorných záležitostí aj "na účasť na protestoch opozície, ktoré zazneli vo vysielaní štátnych rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Deutsche Welle.