Zástupca obecnej rady hodil počas rokovania do miestnosti odistené granáty, zranil 26 ľudí (video)

- Когда я полгода назад в интервью с Дмитрием Гордоном сказал, что необходима обязательная психологическая реабилитация всему обществу, особенно, бойцам Сил обороны, помнится, всякие дивные люди массово встали в нашу любимую национальную позу - обиженных.)

15.12.2023 (SITA.sk) - Člen obecnej rady na západnej Ukrajine hodil počas rokovania odistené granáty.Incident sa odohral v piatok ráno v obci Kerecky v Zakarpatskej oblasti.Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na políciu. Polícia zatiaľ nekomentovala možný motív útoku. Zasadanie rady vysielali naživo na sociálnej sieti Facebook.Na záberoch je vidno, ako muž vojde do miestnosti počas búrlivej debaty asi hodinu a pol po začiatku stretnutia, chvíľu stojí vo dverách a potom doprostred miestnosti. Polícia uviedla, že páchateľa sa zdravotníci pokúšali resuscitovať.Mnoho Ukrajincov má vzhľadom na vojnu s Ruskom prístup ku zbraniam, ale nič neukazuje, že by útok súvisel s konfliktom. Kerecky je tiež obec, ktorá je z časti ukrajinská a z časti maďarská, ale tiež nič nenaznačuje, že by dôvodom útoku bola etnická otázka.