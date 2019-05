Zástupca SR navštívi na pozvanie prezidenta USA Biely dom po 13 rokoch

Sídlo amerického prezidenta vo Washingtone, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. mája (TASR) – Návšteva slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Spojených štátoch amerických, počas ktorej ho v piatok (3. mája) prijme americký prezident Donald Trump, sa pripravovala veľmi dlho. Návšteva sa koná po 13 rokoch, keď naposledy predseda vlády Mikuláš Dzurinda v roku 2006 navštívil Biely dom na pozvanie vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Georgea Busha. Pre novinárov to uviedol vo štvrtok počas letu do USA poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku Peter Kmec.Napriek tomu, že v Bielom dome bol v roku 2013 expremiér Robert Fico, Kmec v návštevách vidí rozdiel.vyhlásil Kmec." vysvetlil bývalý veľvyslanec v USA.V prípade, že stretnutie potrvá dlhšie, bude to na úkor plenárneho širšieho formátu - čo sa stáva, ak si lídri porozumejú.povedal.Témy počas rokovaní rozdelil na tri fázy - prvú fázu budú tvoriť hlavné posolstvá oboch lídrov pre médiá." konštatoval Kmec.Európsky a americký protokol sa podľa neho veľmi nelíšia.priznal. Kladie sa veľký dôraz na prípravu, predovšetkým na to, aby sa témy zmestili do časového formátu a aby si obe strany odkomunikovali priority. V otázke času na rokovaní sú však lídri autonómni.