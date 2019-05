Zástupca USA R. Lighthizer sa stretne s predstaviteľmi EÚ a Japonska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. mája (TASR) - Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer sa vo štvrtok (23. 5.) v Paríži stretne so zástupcami Európskej únie (EÚ) a Japonska, aby s nimi rokoval o obchode. V utorok (21. 5.) o tom informovala jeho kancelária.Lighthizer zrejme bude so zástupcami EÚ a Japonska hovoriť aj o sporných clách na dovoz áut, ktorými pohrozil americký prezident Donald Trump. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová už minulý týždeň uviedla, že sa chce v týchto dňoch stretnúť s Lighthizerom.Lighthizer sa v Paríži zúčastní na ministerskom zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré sa tam bude konať v stredu a vo štvrtok. Rade OECD na ministerskej úrovni aktuálne predsedá Slovensko.Trumpova administratíva odložila rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz áut do USA až o pol roka, počas ktorého by sa malo rokovať o nových obchodných dohodách. EÚ chce s USA uzavrieť dohodu, ktorá by sa týkala všetkých priemyselných tovarov, teda aj automobilov, ale nie poľnohospodárskych výrobkov.