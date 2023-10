Zástupcovia AmCham Slovakia a AHK Slowakei očakávajú od novej vlády najmä stabilitu a predvídateľnosť

Trápenie podnikateľského sektora

Silná medzinárodná konkurencia

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

21.10.2023 (SITA.sk) - Zahraniční investori pôsobiaci na Slovensku očakávajú od novej vlády najmä stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie.Takýto odkaz posielajú vznikajúcemu kabinetu zástupcovia Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia) Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) . Zdôrazňujú aj jednoznačné proeurópske smerovanie Slovenska a jeho ukotvenie v euroatlantickom priestore.Členské spoločnosti Americkej obchodnej komory v SR podľa jej výkonnej riaditeľky Martiny Slabejovej dlhodobo poukazujú na oblasti, ktoré trápia podnikateľský sektor. Patrí k nim vymožiteľnosť práva, udržanie talentu na Slovensku aškolstva, inovácie, ale aj témy ako predvídateľné legislatívne prostredie, verejné obstarávanie, daňovo-odvodová reforma, úroveň čerpania eurofondov alebo reforma stavebného práva.„Ako zástupcovia zamestnávateľov dlhodobo voláme po zmenách v Zákonníku práce, v zamestnávaní zahraničných pracovníkov, vo vzdelávacom systéme, ktoré súvisia s demografiou Slovenska, udržateľnými verejnými financiami a ekonomickou stabilitou štátu. Očakávame rozvážnu reakciu na výzvy v týchto oblastiach a strategické rozhodnutia postavené na dátach,“ zhrnula Slabejová pre agentúru SITA.Ako doplnil prezident AHK Slowakei Peter Lazar , slovenská ekonomika čelí silnej medzinárodnej konkurencii. Práve preto je dôležité robiť hospodársku politiku, ktorá podporuje konkurencieschopnosť jej podnikov.„To znamená aj formovanie procesu digitálnej transformácie a modernizáciu vzdelávacieho systému,“ priblížil pre agentúru SITA. Zároveň vyzdvihol potrebu dialógu medzi vládou, akademickou obcou, podnikmi a ďalšími spoločenskými aktérmi.„Podľa našich prieskumov vidia nemecké podniky na Slovensku ako najväčšie riziká pre svoju podnikateľskú situáciu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, vysoké ceny energií, dopyt a rastúce náklady na pracovnú silu. Práve tu by sme odporúčali začať. Legislatívna implementácia by mala zahŕňať vysokú transparentnosť legislatívneho procesu a dostatočný časový predstih v procese pripomienkovania návrhov zákonov,“ pokračoval Lazar.Vo vyjadreniach k samotným výsledkom volieb boli obe komory zdržanlivé. AmCham Slovakia zdôraznila, že je apolitická organizácia, a tak, ako to robila doteraz pri akejkoľvek vláde, bude aj na tú vznikajúcu apelovať, aby zabezpečila podmienky pre stabilné podnikateľské prostredie, pretože len to podľa nej dlhodobo prispieva k tvorbe základných hospodárskych hodnôt a zdrojov pre štátny rozpočet.„Väčšina členov AHK Slowakei hodnotí výsledky volieb pomerne pokojne. Podľa názorov týchto spoločností je pre ďalší obchodný úspech rozhodujúcejší dopyt na zahraničných trhoch. V tomto smere sú príčinou väčšej skepsy slabé ekonomické impulzy, ktoré v súčasnosti prichádzajú z Nemecka, najdôležitejšieho obchodného partnera Slovenska,“ uzavrel zástupca nemeckých investorov.