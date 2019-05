Zástupcovia európskych inštitúcií vyzývajú na účasť na eurovoľbách

Na snímke Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – U Slovákov vidieť v súčasnosti oveľa väčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu (EP) ako pred piatimi rokmi. Pri príležitosti štvrtkového Dňa Európy to povedal zastupujúci riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel.Podľa neho možno na Slovensku stále hovoriť o tzv. európskom paradoxe, pri ktorom je väčšina Slovákov spokojných s členstvom Slovenska v Európskej únii (EÚ) a v eurozóne, no voliť nejdú.povedal Hochel. Pripomenul, že EÚ prináša mnoho výhod aj mladým ľuďom, napríklad možnosť vycestovať, študovať v iných krajinách a vo vzájomnom uznávaní dokladov o štúdiu. Preto osobitne vyzval na účasť na eurovoľbách prvovoličov. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko uviedol, že v rámci programu Erasmus od jeho spustenia v celej Európe už vycestovalo deväť miliónov mladých ľudí.Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho členstvo v EÚ umožnilo Slovensku hladký vstup do Severoatlantickej aliancie či do schengenského priestoru."Do konca roku 2015 sme získali vďaka členstvu v EÚ viac ako 18 miliárd eur a aktuálne čerpáme viac ako 15 miliárd eur," priblížil ďalšie výhody členstva Raši. V roku 2003 pred vstupom do EÚ bol podľa neho hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska na úrovni 55 percent priemeru Únie a momentálne je 77 percent priemeru HDP EÚ.priblížil Raši. Eurofondy tiež Slovensku pomohli vybudovať univerzitné vedecké parky, zrekonštruovať a zmodernizovať nemocnice, sociálne zariadenia, školy a verejné osvetlenie či nakúpiť nové električky a trolejbusy v rôznych mestách.Deň Európy si Európania každoročne pripomínajú 9. mája na výročie podpísania Schumanovej deklarácie v roku 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po druhej svetovej vojne chcel zmierniť mocenských rivalov Francúzsko a Nemecko a zameral sa na reguláciu produkcie vojensky strategických surovín uhlia a ocele. Vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Schumanova deklarácia a pokladá sa za začiatok budovania Európskej únie.Na Slovensku sa vo štvrtok koná podujatie Deň Európy: 15 rokov doma v EÚ, ktorej súčasťou sú dve panelové diskusie s veľvyslankyňou Írskej republiky v SR J. E. Hildou Ó Riain, generálnym riaditeľom Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Alexandrom Micovčinom, bývalým hlavným vyjednávačom SR Jánom Figeľom, predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom, riaditeľkou portálu Profesia.sk Ivanou Molnárovou a právničkou Danou Marekovou.Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže škôl Roadshow 2018.