Zástupcovia firiem: Slováci žijúci v Británii majú v sebe potenciál

Londýn 25. januára (TASR) - Podujatie Work in Slovakia – Good Idea!, ktoré sa vo štvrtok večer uskutočnilo v Spojenom kráľovstve, prilákalo desiatky Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Londýne a jeho blízkom okolí. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) poznamenal, že do Londýna prišlo sedem firiem, ktoré chceli ponúknuť prácu na Slovensku najmä pre odborníkov z IT oblasti a sektora zdieľaných služieb.Podľa Rašiho tieto firmy ponúkajú záujemcom okrem platu aj také benefity, ktoré im dokážu vykompenzovať vyšší zárobok, ktorý v Londýne majú. "" poznamenal Raši.Návrat pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia naspäť na Slovensko sa spája aj s viacerými byrokratickými vybavovaniami na úradoch.povedal Raši.Viacerí zástupcovia firiem sa zhodli na tom, že v Slovákoch žijúcich vo Veľkej Británii vidia veľký potenciál.povedal Matej Stuška zo spoločnosti O2 Slovakia.Jednou zo Sloveniek, ktoré si prišli na podujatí hľadať prácu, bola aj Mária Solárová, ktorá pracuje v IT sektore ako programátorka.povedala. Zároveň priznala, že by sa na Slovensko chcela vrátiť najmä z osobných dôvodov.Slovenka Andrea žije v Londýne už 18 rokov. Ako poznamenala, ponuky práce ju oslovili najmä z dôvodu, že ide o medzinárodné firmy. Michal, ktorý študuje v Londýne informatiku, poznamenal, že sa na Slovensko neplánuje vrátiť najbližších zhruba 20 rokov.poznamenal.Podujatie Work in Slovakia – Good Idea! je označované ako pilotný projekt. Sám podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu poznamenal, že sa ešte nevie, ako úspešné bude.povedal. Zároveň pripustil, že sa do Veľkej Británie ešte vrátia, avšak nateraz nevedel povedať, či to bude priamo Londýn alebo iné časti krajiny. "Pretože neistota brexitu začína byť jedným vážnym momentom, keď ľudia uvažujú o návrate. Keby nastal 'tvrdý brexit', môže to byť naozaj základný problém, napríklad so základným poistením, ako je zdravotné a sociálne," poznamenal Raši s tým, že náklady Slováka žijúceho v tejto krajine sa môžu zvýšiť tak, že tu nedokážu prežiť.