Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov rokovali s G. Matečnou

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR v rámci pravidelných stretnutí rokovala so šéfkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielou Matečnou (SNS). Predmetom diskusie bolo najmä rozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov, štátny rozpočet na rok 2020 a budúca Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska (PKS).Na rokovaní so zástupcami RPPS SR sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch. MPRV informovalo radu o spôsobe prerozdelenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov najmä vo forme tzv. zelenej nafty pre poľnohospodárov, na vyplatenie ktorej je už schválená schéma aj legislatívna úprava.Ďalších 17 miliónov eur predstavuje odškodnenie za straty spôsobené suchom v roku 2017, ďalšie schémy sú v štádiu schvaľovania Protimonopolným úradom SR, respektíve v štádiu prípravy. Rozpracovaná je aj finančná pomoc pre potravinársky priemysel, pri ktorej RPPS SR očakáva, že jej konkrétna podoba bude predstavená najneskôr na jeseň 2019. Samosprávy opakovane tlmočili MPRV svoju žiadosť byť pri príprave dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú poľnohospodárov a potravinárov.Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy oceňujú, že vzájomne rokovania a diskusie vyústili do zvýšených finančných prostriedkov na pomoc poľnohospodárom a potravinárom v roku 2019 v sume 80 miliónov eur. Pre dlhodobý rozvoj slovenského agropotravinárskeho odvetvia je však potrebné, aby štát vyčlenil zo štátneho rozpočtu aj na ďalšie roky zvýšenú podporu, a to minimálne v sume, aká bola poskytnutá na rok 2019.uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS, ktorá v prvom polroku 2019 predsedá RPPS.Ďalšími témami rokovania bola aj príprava strategického plánu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ či zákon o poľovníctve, ktorý schválila vláda SR.povedala po rokovaní Matečná.uzatvoril Poturnay.RPPS tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, PKS, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.