Zástupcovia samospráv dosiahli v uplynulom roku významné legislatívne úspechy, zmeny nastali v školstve, zdravotníctve aj financovaní

2.1.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dosiahlo v roku 2024 významné úspechy v legislatívnej oblasti. Pri bilancovaní minulého roka to skonštatoval predseda ZMOS Jozef Božik . Za jeden z kľúčových výsledkov označil zakotvenie povinnosti posudzovať súlad vládnych zákonov s Európskou chartou miestnej samosprávy „Toto opatrenie zvýšilo právnu istotu miest a obcí a zabezpečilo, že legislatívne návrhy ovplyvňujúce samosprávy budú povinne konzultované so ZMOS, čím sa posilnila naša zodpovednosť za legislatívu miestnej územnej samosprávy,“ uviedol Božik. Doplnil, že ZMOS po rokoch opäť získalo i zastúpenie v Legislatívnej rade vlády SR.Medzi dôležité kroky zaradil predseda ZMOS i reformu financovania predškolského vzdelávania, keďže materské školy sú po novom financované štátom. Zástupcovia samospráv podľa Božika v prípade tejto reformy pomohli zmierniť jej negatívne dopady, a tiež pomohli štátu zabezpečiť míľnik v Pláne obnovy a odolnosti SR „A presadili sme to, že štát zobral samosprávam o 100 mil. eur menej ako plánoval a zároveň minister splnil prísľub a do systému financovania predškolských zariadení ide o 100 mil. eur viac,“ dodal Božik. Pripomenul i to, že ZMOS pripomienkovalo predstavený návrh reformy financovania sociálnych služieb. Značná časť tejto problematiky ale podľa jeho slov ostáva otvorená a bude potrebné venovať sa jej v tomto roku v nadväznosti na jej vplyv na podielové dane pre mestá a obce.Zástupcovia samospráv sa tiež zapájali do legislatívneho procesu na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch, pričom medzi hlavné požiadavky patrilo zabezpečenie dostupnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.„Vďaka intenzívnemu rokovaniu a spolupráci s rezortom zdravotníctva bola od 1. júla zavedená povinnosť, aby pediatri v ambulanciách poskytovali starostlivosť pacientom každý pracovný deň v týždni. Súčasťou tohto opatrenia je aj povinnosť ordinovať minimálne jeden deň v týždni do 16:00,“ priblížil Božik.Predmetné opatrenia reagujú na dlhodobé podnety samospráv, zároveň sa ZMOS zameral i na ďalšie výzvy v oblasti zdravotníctva. Ide napríklad o podporu regionálnych zdravotníckych zariadení či riešenie personálneho nedostatku v ambulantnej a pohotovostnej starostlivosti.Medzi priority ZMOS podľa jeho predsedu patrila aj nová stavebná legislatíva, do ktorej sa im podarilo presadiť ich požiadavky a návrhy.„ZMOS ďalej presadil legislatívu umožňujúcu použitie rezervného fondu na bežné výdavky samospráv. Hoci nejde o systémové opatrenie, toto riešenie zmierňuje finančné napätie v mestách a obciach, ktoré čelia rozpočtovej kríze,“ pokračuje Božik. Doplnil, že s ministerstvom financií sa im podarilo vyrokovať aj skorší termín v mesiaci na zasielanie podielových daní. Vďaka tomu sa zlepšil cash-flow samospráv.