Zástupcovia študentov odovzdali ministerke zdravotníctva Knihu plesní

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Zástupcovia študentov odovzdali v utorok do rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) Knihu plesní. Šéfka rezortu ich na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pozvala na diskusiu. Ako informovali na spoločnom brífingu, stretnutie hodnotia obe strany pozitívne a konštruktívne.povedala Kalavská s tým, že o probléme rezort vie a snaží sa ho riešiť.Ministerka priznala, že aj keď nedostatky v slovenských nemocniciach existujú, pomocou kapitálových výdavkov sa MZ SR snaží takýmto zariadeniam pomáhať rekonštruovať priestory.zdôraznila.Zástupcov študentov preto vyzvala, aby sa prišli pozrieť na to, čo sa v slovenskom zdravotníctve v poslednom období zlepšilo. Tiež dodala, že každý mesiac sa stretáva s riaditeľmi 13 univerzitných nemocníc, preto budú na diskusiu prizvaní aj zástupcovia študentov.povedal predseda ŠRVŠ Bálint Lovász s tým, že kniha poukázala aj na to, že študenti sa v téme vedeli zjednotiť. Zároveň avizoval vytvorenie platformy pre študentov medicíny a MZ SR.