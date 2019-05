Zástupcovia zamestnávateľov a odborári už rokoujú o minimálnej mzde

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. mája (TASR) - Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov už rokujú o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Zatiaľ nechcú hovoriť, o koľko by mala vzrásť, zhodujú sa však v tom, že diskusia by mala byť na odbornej úrovni. Diskutujú aj o zavedení mechanizmu, podľa ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR navrhuje, aby minimálna mzda v budúcom roku vzrástla na 635 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. Zástupcovia zamestnávateľov o konkrétnych číslach zatiaľ nehovoria.priblížil pre TASR viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka.Asociácia priemyselných zväzov (APZ) však trvá na tom, že diskusia by mala byť apolitická.priblížila hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková. Odborári podľa Machunkových slov sú ochotní hovoriť o zavedení mechanizmu, podľa ktorého by sa minimálna mzda zvyšovala.upozornil Machunka. Takáto suma však nie je vhodná pre krajiny s veľkými regionálnymi rozdielmi.dodal Machunka.O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.