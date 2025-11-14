Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 14.11.2025
 Irma
 24hod.sk    Ekonomika

14. novembra 2025

Zastúpenie slovenských firiem v rebríčku Coface je nižšie, ich ziskovosť a prosperita však stúpli


Tagy: Rebríček Coface CEE TOP 500 Slovenské firmy

Slovenské podniky si v najnovšom vydaní rebríčka Coface CEE TOP 500 polepšili v ziskovosti, no ich celkové zastúpenie opäť kleslo. V zozname najväčších spoločností ...



gettyimages 1196084229 scaled e1648463704393 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Slovenské podniky si v najnovšom vydaní rebríčka Coface CEE TOP 500 polepšili v ziskovosti, no ich celkové zastúpenie opäť kleslo. V zozname najväčších spoločností strednej a východnej Európy za rok 2024 má Slovensko len 25 zástupcov, o dve menej ako vlani.


Aj napriek tomu slovenské firmy preukázali odolnosť a v náročnom prostredí dosiahli 13-percentný rast ziskov. Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Rudolf Kypta, slovenské spoločnosti preukázali schopnosť prispôsobiť sa a prosperovať na konkurenčnom regionálnom trhu.

Dominancia v rebríčku


Rebríček, ktorý Coface zostavuje od roku 2009, mapuje najväčšie nefinančné firmy v 12 krajinách strednej a východnej Európy podľa obratu. V 17. ročníku dominovalo Poľsko so 178 spoločnosťami, pričom najväčšou firmou regiónu sa opäť stala poľská energetická skupina PKN Orlen, aj napriek poklesu tržieb o viac než pätinu a prepadom zisku o 93 percent. Na druhom mieste skončila česká Škoda Auto, tretiu priečku obsadila poľská obchodná skupina Jeronimo Martins Polska.

Medzi desiatkou najväčších firiem regiónu sa udržala aj Volkswagen Slovakia, ktorá si polepšila o jednu priečku a zvýšila obrat aj zisk. Ekonomické prostredie v regióne strednej a východnej Európy sa vlani podľa Coface nieslo v znamení spomalenia inflácie a postupného uvoľňovania menovej politiky. To prinieslo miernu úľavu po dvoch rokoch vysokých cien a úrokov. Priemerný rast HDP v krajinách regiónu dosiahol približne 2 %, no celkový obrat najväčších spoločností klesol o 3,7 %, najmä pre slabší petrochemický sektor.

Silná spotreba domácností a vlna financovania z fondov EÚ poskytli vítaný impulz, avšak vonkajšie výzvy, najmä stagnácia v Nemecku a zintenzívňujúce sa globálne obchodné napätie, naďalej zatieňujú vyhliadky,“ uvádza analýza Coface.

Motor strednej Európy


Slovenské hospodárstvo zostáva výrazne závislé od automobilového priemyslu, ktorý tvorí takmer polovicu obratu slovenských firiem v rebríčku a tretinu ich počtu. Okrem Volkswagen Slovakia sa medzi najúspešnejších slovenských zástupcov zaradili aj KIA Slovakia, Slovnaft, Slovenské elektrárne, SPP, U.S. Steel Košice, Lidl Slovenská republika, PCA Slovakia, Mobis a Kaufland Slovenská republika.

Z regionálneho pohľadu je Poľsko naďalej motorom strednej Európy, no jeho rast spomalil pre silnú domácu menu a nedostatok pracovnej sily. Česká republika, naopak, zvýšila svoje zastúpenie v rebríčku vďaka skoršiemu zníženiu úrokových sadzieb a oživeniu domáceho dopytu. Rumunsko napriek svojej veľkosti zostáva v rebríčku slabšie zastúpené, čo Coface pripisuje pretrvávajúcim štrukturálnym problémom. Medzi sektormi dominujú energetika, priemysel a automobilky, no čoraz silnejšiu pozíciu získava maloobchod.

Významní zamestnávatelia


Nešpecializovaný obchodný sektor, podporený rastom miezd a spotreby domácností, zvýšil obrat o 6,2 % a zisky o 25 %. Naproti tomu priemyselné odvetvia, vrátane výrobcov kovov či chemikálií, zápasia s dopadmi klimatických regulácií a klesajúcimi svetovými cenami surovín. Rast zamestnanosti medzi najväčšími firmami regiónu sa spomalil na 0,8 %, no nezamestnanosť zostáva na historicky nízkej úrovni.

Najväčšie spoločnosti na Slovensku sú naďalej významným zamestnávateľom, keď aj vlani zamestnávali 2,7 % celkovej pracovnej sily,“ doplnil Kypta. Výhľad pre nasledujúce obdobie zostáva opatrne optimistický.

Podľa Mateusza Dadeja, hlavného ekonóma Coface pre strednú a východnú Európu, rast HDP bude pokračovať miernym tempom, poháňaný domácou spotrebou a investíciami z fondov EÚ, pričom dodatočnú podporu poskytuje uvoľňovanie menovej politiky. Rizikom však zostáva slabosť nemeckej ekonomiky a možné nové napätia v medzinárodnom obchode.


Zdroj: SITA.sk - Zastúpenie slovenských firiem v rebríčku Coface je nižšie, ich ziskovosť a prosperita však stúpli © SITA Všetky práva vyhradené.

