Zastupiteľstvá miest a obcí nemôžu pre koronavírus rokovať, ZMOS navrhol novelu zákona

Problém sa môže znásobovať

Zastupiteľstvá nerokujú

Uznesenie formou písomného hlasovania

Koronavírus na Slovensku

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.



Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2020 - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ponúka návrh novely zákona o obecnom zriadení na riešenie krízovej situácie v zastupiteľstvách, ktorá vznikla z dôvodu pandémie. Ako agentúru SITA v tlačovej správe informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, volebné orgány miest a obcí sa ocitli v situácii, keď ich zastupiteľstvá nemôžu v plnom rozsahu prijímať hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú výrazný dopad na plnenie samosprávnych úloh.Bezprostredne sa s tým spája ich rozhodovacia právomoc. Predseda ZMOS-u Branislav Tréger preto apeluje na Národnú radu SR (NR SR), aby sa stotožnila s návrhom legislatívnej zmeny. Vidí v nej najúčinnejšiu formu minimalizovania rizík spojených s nekonaním sa zastupiteľstiev, pričom zdôrazňuje, že problém sa s prípadným rozširovaním pandémie môže znásobovať.Tréger sa obrátil na vedenie parlamentu, predsedov a predsedníčky poslaneckých klubov a poslancov NR SR, ktorí pôsobia v samospráve. Návrh novely zákona o obecnom zriadení im ponúkol s uvedením konkrétnych dôvodov.„Zložitosť tohto obdobia odkrýva nedostatky legislatívy a tiež vytvára oprávnené požiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, ktorých ustanovenia sa ukazujú ako nepružné, prípadne nerealizovateľné vzhľadom k donedávna ťažko predstaviteľným situáciám,“ konštatuje Tréger.Prvý zo zákonov, ktorý je podľa neho nevyhnutné novelizovať, je základný zákon samosprávy – zákon o obecnom zriadení.ZMOS vysvetľuje, že rokovanie miestnych zastupiteľstiev sa aktuálne neuskutočňuje. Napriek tomu musia mnohé zastupiteľstvá rozhodovať o viacerých veciach, napríklad o prenájme obecných bytov, nájme nebytových priestoroch či o úpravách rozpočtu, ktoré bude s očakávaným znížením príjmov nevyhnutné.Združenie podotýka, že podobná situácia nastáva aj v prípade zastupiteľstiev vyšších územných celkov (VÚC), pri ktorých sa napríklad neschvaľujú dotácie a na úrovni zastupiteľstiev sa neprijímajú ďalšie dôležité rozhodnutia.V tejto súvislosti sa ZMOS obrátil na parlament s prosbou a zároveň podporou legislatívnej zmeny formou skráteného legislatívneho konania, ktorou by bola urýchlene prijatá novela o obecnom zriadení. V konkrétnom ustanovení týkajúcom sa zakomponovania možnosti zastupiteľstva hlasovať v striktne vymedzených prípadoch formou „per rollam“.Zároveň sa nazdávajú, že takáto rovnaká úprava v zákone o samosprávnych krajoch by pružne a užitočne umožnila operatívne prijímanie rozhodnutí na úrovni zastupiteľstiev samosprávnych krajov.V navrhovanej novele prichádza ZMOS so zmenou, podľa ktorej obecné zastupiteľstvo môže prijať uznesenie aj formou písomného hlasovania jednotlivých poslancov, napríklad v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu podľa osobitného zákona alebo v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie v zmysle osobitného zákona. Vyššie uvedené situácie by platili aj pre územie obce a zároveň by neumožňovali obecnému zastupiteľstvu rokovať v zbore.ZMOS podotýka, že takto koncipovaná zmena by garantovala ochranu, zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku samosprávy, pričom bude naďalej sledovať efektívnosť, účelnosť, účelovosť, transparentnosť a svojou taxatívnou úpravou neumožňuje využitie tejto formy hlasovania v iných situáciách ako v krajných, ktoré sú kľúčovým predpokladom na ich využitie v praxi.Dodávajú, že navrhovaný spôsob prijímania rozhodnutí obecným či mestským zastupiteľstvom by bol možný len vo výnimočných prípadoch, aby v praxi nedochádzalo k jeho zneužívaniu.V záujme právnej istoty uvedený návrh upravuje aj kvórum, teda potrebnú väčšinu, pre prijatie platného uznesenia. Ďalšie podrobnosti tohto spôsobu hlasovania si obecné a mestské zastupiteľstva môžu upraviť vo svojich rokovacích poriadkoch.