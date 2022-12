Zasvätil svoj život slabým a chorým, reaguje prezidentka Čaputová na úmrtie profesora Krčméryho

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Profesor Vladimír Krčméry zasvätil svoj život slabým a chorým a počas pandémie koronavírusu to bol práve on, kto výrazne prispel svojimi skúsenosťami a autoritou k tomu, že sme dokázali tento boj zvládnuť.Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v reakcii na úmrtie lekára a odborníka na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu Vladimíra Krčméryho.„Bol mužom viery a svojimi postojmi inšpiroval mnohých k lekárskej službe v chudobných krajinách či k pomoci najslabším. Vladimír Krčméry bol vždy plný optimizmu a nádeje a takého si ho budem pamätať. Česť jeho pamiatke," napísala Čaputová.