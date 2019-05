Záťažový test izraelských bánk dokázal ich stabilitu a odolnosť

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Jeruzalem 19. mája (TASR) - Stabilita izraelského bankového systému nie je v ohrození, ak by došlo k lokálnemu makroekonomickému otrasu, napríklad vo forme realitnej krízy. Podľa Bank of Israel by však inštitúcie veľmi pocítili dôsledky.Centrálna banka vykonala záťažový test, aby zistila, či banky budú schopné absorbovať straty bez toho, aby to ohrozilo ich stabilitu alebo vklady verejnosti. Úlohou testu bolo zistiť odolnosť inštitúcií voči geopolitickým udalostiam, ktoré by mohli viesť k vyšším úrokovým sadzbám v spojení s ťažkou realitnou krízou a kolapsom veľkej spoločnosti.cituje z vyhlásenia Bank of Israel agentúra Reuters. Podľa nej vlastný kapitál Tier 1 nespadne pod požadované 6,5-percentné minimum stanovené pre extrémne scenáre.Väčšinu strát zaznamenajú banky v úverovom portfóliu, v priemere 12,2 miliardy šekelov (3,06 miliardy eur) ročne, čiže 1,2 % portfólia.uviedla Bank of Israel. Straty môže čiastočne zmierniť zvýšenie úrokových sadzieb.Centrálna banka uviedla, že výsledky potvrdzujú stabilitu finančných inštitúcií v extrémnej situácii a odrážajú požiadavky voči bankám zameraných na posilnenie ich kapitálu.(1 EUR = 3,9930 ILS)