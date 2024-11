Zatiahnutie krajín NATO do vojny s Ruskom je reálnou hrozbou. Šutaj Eštok považuje kroky spojencov za nebezpečné (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Americký prezident



Americký prezident Joe Biden v nedeľu 17. novembra po rozsiahlom lobovaní ukrajinských predstaviteľov po prvý raz povolil Ukrajine použitie rakiet dlhého doletu dodaných z USA na útoky na území Ruska. Krok dosluhujúceho šéfa Bieleho domu prišiel v rámci odozvy na rozhodnutie Severnej Kórey vyslať tisíce vojakov na podporu Ruska v Kurskej oblasti, kde Ukrajina v lete podnikla protiofenzívu. Je to druhýkrát, čo USA povolili použitie západných zbraní na území Ruska po tom, čo v máji povolili použitie systémov HIMARS , zbraní kratšieho doletu, na zastavenie postupu Ruska v Charkovskej oblasti.

19.11.2024 (SITA.sk) - Zbrane vojnový konflikt na Ukrajine vyriešiť nemôžu a nikdy ani nevyriešia. Vo zverejnenom videu to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Ofenzíva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podľa Šutaja Eštoka zlyhala a výsledkom je len to, že Rusko získava čoraz viac územia Ukrajiny.„Považujem preto za veľmi nebezpečné správy o možnom použití amerických, anglických a francúzskych rakiet dlhého doletu k priamym útokom na ruské územie,“ povedal šéf Hlasu s tým, že ak raketa NATO zasiahne ruské mesto, bude nasledovať tvrdá odplata zo strany Ruska.Eskalovať vojnový konflikt dva mesiace pre nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa Šutaja Eštoka „minimálne zvláštne“.„Priznám sa, že nerozumiem tomuto kroku našich spojencov a považujem ho za nebezpečný. Nielen pre Ukrajinu ale aj pre Slovensko v podobe možného zatiahnutia krajín NATO do konfliktu s Ruskom,“ dodal minister vnútra.