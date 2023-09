Zatiahnutie Rumunska do vojny nehrozí, upokojuje po ruských útokoch na druhom brehu Dunaja námestník šéfa NATO

Vojna vzdialená sto metrov

Nové obranné plány

11.9.2023 (SITA.sk) - Námestník generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mircea Geoană povedal, že nehrozí zatiahnutie Rumunska do vojny na Ukrajine.Vyjadril sa tak po nedávnych nálezoch častí dronov na rumunskom území pri hranici s Ukrajinou, kde Rusko zintenzívnilo útoky na dunajské prístavy."Najdôležitejšie je znovu potvrdiť skutočnosť, že neexistuje žiadny náznak úmyselnej akcie (Ruska) s cieľom zasiahnuť rumunské územie, a teda územie NATO," povedal Geoană novinárom počas návštevy školy pri Bukurešti.Blízkosť ruských útokov na druhom brehu Dunaja Rumunov žijúcich v blízkosti znepokojuje a vyvoláva obavy z toho, že by sa vojna mohla dostať aj do ich krajiny."Keď počujete zvuky vojny niekoľko sto metrov od vášho domova, od miesta, kde pracujete, vyvolá to emócie a úzkosť," uznal niekdajší minister zahraničia.Zároveň ubezpečil, že "pre Rumunsko neexistuje žiadne riziko, že by sa zapojilo do tohto konfliktu" a obyvatelia oblasti pri Dunaji nemajú dôvod na obavy.Rumunský prezident Klaus Iohannis nálezy častí dronov, podobných tým, ktoré používa ruská armáda, nazval "neprijateľným narušením suverénneho vzdušného priestoru Rumunska, krajiny NATO" a zdôraznil, že ide o bezprostrednú hrozbu pre obyvateľov.Geoană povedal odkazujúc na júlový samit NATO, že lídri navrhli novú generáciu obranných plánov "presne pre tento typ situácie, alebo ešte horšie, pre prípady úmyselných útokov", ktoré sú podľa neho ušité na mieru pre región.Tiež privítal plány USA posilniť letecké hliadkovanie nad Čiernym morom aj vyslanie viac vojakov NATO do Rumunska, kde je ich už 5 000. "To by nás malo upokojiť a dodať nám veľa smelosti a pokoja," povedal.