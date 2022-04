Zatiaľ je možné žiadať o príspevok za ubytovanie utečencov pred vojnou na Ukrajine len papierovou formou

O finančný príspevok od štátu za ubytovanie odídencov pred vojnou na Ukrajine je po splnení podmienok možné požiadať zatiaľ len na papierovom formulári. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to zdôvodnil tým, že príprava elektronického formulára na portáli slovensko.sk bude trvať ešte niekoľko týždňov.

6.4.2022 (Webnoviny.sk) -„Nechceli sme čakať. Nateraz to budeme robiť papierovo a keď v procese implementujeme elektronický formulár na slovensko.sk, verím, že sa bude dať žiadať o tento príspevok aj elektronicky," povedal v stredu Doležal s tým, že to trvá, kým sa takýto formulár na štátnom portáli môže objaviť.Na ministerstvo dopravy prišlo najviac otázok k nariadeniu vlády, ktoré šéf rezortu predložil minulý týždeň v súvislosti s príspevkom pre hotely a penzióny na ubytovanie Ukrajincov so štatútom dočasného útočiska. Ministerstvo dopravy na svojej stránke zverejnilo vzor zmluvy aj s prílohami.„Treba si stiahnuť zmluvu, vyplniť, vytlačiť, podpísať a poslať na ministerstvo. Na základe toho vznikne zmluvný vzťah rámcového charakteru. Prílohou zmluvy sú aj žiadosti o tento príspevok," priblížil Doležal. Ministerstvo následne pošle ním podpísanú zmluvu späť hotelierovi, bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv a príslušný príspevok podľa uvedených údajov o ubytovaní a ich kontrole pošle žiadateľovi.