Zatiaľ nevytýčili termín v dlhoročnej súdnej kauze dvojnásobnej vraždy

Bratislava 22. októbra (TASR) - Senát Okresného súdu (OS) Bratislava I zatiaľ nevytýčil nový termín procesu v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej zahynul nevinný chlapec a jeho matka, a tak sa skoré definitívne ukončenie dlhoročnej súdnej kauzy nemôže očakávať.odpovedal v utorok na otázku TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Naposledy sa malo konať vo veci koncom júna, no pojednávanie odročili pre procesnú prekážku na neurčito. Nepodarilo sa totiž preukázať, že niektorým poškodeným bolo doručené predvolanie.Súd mal dodatočne rozhodnúť o návrhu prokurátora, aby sa voči obžalovanému Karolovi M. konalo ako voči ušlému.vysvetlil.Dlhoročný obhajca Karola M. Peter Schmidl pre TASR opätovne potvrdil, že OS Bratislava I má k dispozícii aktuálnu adresu Karola M. a ten je so súdom v kontakte, ako je aj v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Zatykače sú podľa slov obhajcu vydané nezákonne a obžalovaný sa pobytom na Belize len chráni pred nezákonným postupom OČTK, pritom niektoré veci už dávno boli ukončené.zopakoval obhajca.V prípade sú okrem Karola M. obžalovaní na doživotie odsúdený zemplínsky bos Branislav A., Jozef B. a Nikola P. Naposledy sa v kauze riadne pojednávalo na začiatku júna 2016, keď výsluch Branislava A. trval niekoľko hodín. Odvtedy sa zmenil zákonný sudca, keď predseda senátu Ján Jamrich išiel do dôchodku. Nový sudca musel spis nanovo naštudovať. Následne sa nepojednávalo zase preto, že spisový materiál sa dlhšie nachádzal na Ústavnom súde (ÚS) SR v Košiciach z dôvodu, že minulý rok podali ústavnú sťažnosť hneď dvaja obžalovaní, a to Branislav A. a spoluobžalovaný Jozef B.Mladú ženu a desaťročného chlapca zastrelili v Moste pri Bratislave na konci roka 2004. Obeťou útoku mal byť otec zabitého chlapca a druh zabitej ženy, bývalý policajt Juraj G. Pokus zavraždiť ho však nevyšiel a zabijaci údajne omylom pripravili o život jeho blízkych.