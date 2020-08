Zatkli bývalého poradcu Donalda Trumpa, mal spreneveriť státisíce dolárov z verejnej zbierky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Stevea Bannona , bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa , vo štvrtok zatkli pre obvinenia, že spolu s ďalšími tromi komplicmi okradol darcov v online zbierke We Build The Wall.Podľa federálnej prokuratúry Bannon a ďalší traja "zosnovali plán, ako spreneveriť stovky tisíc od prispievateľov" v spojení s online crowdfundingovou kampaňou, ktorá vyzbierala viac ako 25 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 21 miliónov eur) na výstavbu múra na južnej hranici Spojených štátov.Agentúra AP sa pokúsila kontaktovať Bannonovho právnika a hovorkyňu, no zatiaľ sa jej nepodarilo získať reakcie.