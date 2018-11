Zatkli duchovného, ktorý stál za protestmi proti oslobodeniu Ásíje

Protesty proti oslobodeniu kresťanky v Islamabade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 24. novembra (TASR) - Pakistanské úrady zatkli v piatok vplyvného duchovného a vodcu islamistickej strany, ktorý stál za nedávnymi masovými protestmi proti oslobodeniu kresťanky Ásíje Nórínovej odsúdenej za rúhanie. Informovala o tom agentúra Reuters.Sunnitského duchovného a vodcu strany Tehríke labbajk (TLP), Chadíma Husajna Rizvího zatkla polícia počas večernej razie v jeho náboženskej škole vo východopakistanskom meste. Pre Reuters to potvrdil klerikov syn Saad.Podľa informácií pakistanského denníka The Express Tribune nebol zadržaný len samotný Rizví, ale aj desiatky ďalších lídrov a aktivistov TLP. Stalo sa tak v rámci rozsiahlej operácie, ktorá prebehla vo veľkých mestách po celej krajine.Policajné zložky sa zároveň preventívne rozmiestnili aj na rušnej križovatke v metropole Islamabad, ktorá bola hlavným dejiskom nedávnych protestov organizovaných stranou TLP. Príslušníci polície a polovojenských síl preventívne hliadkujú aj v iných dôležitých lokalitách väčších pakistanských miest.Masové a nezriedka násilné protesty islamistov, ktoré paralyzovali život v krajine, vypukli bezprostredne po tom, ako súd v Islamabade koncom októbra rozhodol o prepustení kresťanky Nórínovej, známejšej pod menom Ásijá bíbí. Protesty utíchli až po tom, ako vláda prisľúbila islamistom, že nebude namietať voči ich odvolaniu voči oslobodzujúcemu verdiktu na pakistanský najvyšší súd a že Nóríovej nebude dovolené opustiť krajinu.Súd v provincii Pandžáb Nóríovú ešte v roku 2010 na základe zákona o bohorúhačstve odsúdil na smrť. Ásijin prípad vyvolal pozornosť po celom svete. Viaceré západné krajiny sa v súčasnosti pokúšajú dosiahnuť to, aby mohla Ásijá odcestovať z Pakistanu.