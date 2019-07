Zatkli kapitána zadržaného iránskeho tankera

Ropný supertanker Grace 1 a loď britského kráľovského námorníctva sú vo vodách Gibraltáru, ktoré je zámorským územím Spojeného kráľovstva, vo štvrtok 4. júla 2019. Gibraltárske úrady zadržali vo štvrtok ropný supertanker pre podozrenie, že smeroval do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gibraltár 11. júla (TASR) - Gibraltárska polícia zatkla vo štvrtok kapitána a hlavného dôstojníka iránskeho tankera, ktorý zadržali minulý týždeň vo vodách tohto britského zámorského územia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu miestnej polície.K zatknutiu dvojice mužov, oboch indickej štátnej príslušnosti, došlo po zdĺhavej prehliadke plavidla, v rámci ktorej zhabali a preskúmali nájdené dokumenty a elektronické zariadenia. Polícia oboch mužov vypočúva. Polícia ďalej dodala, že vyšetrovanie v tejto veci stále prebieha a supertanker Grace 1 naďalej zadržiava.Gibraltárske sily a britské námorníctvo zadržali tanker 4. júla pre podozrenie, že sa plavidlo v rozpore so sankciami Európskej únie snažilo priviezť ropu do Sýrie.Gibraltárska vláda v pondelok uviedla, že kontrola ukázala, že 330 metrov dlhý tanker, ktorý má kapacitu do dvoch miliónov barelov ropy, bol "".Irán označil zadržanie tankera za "" a uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.AFP si všíma, že k zmieneným zatknutiam prichádza po tom, ako britská vláda skôr vo štvrtok uviedla, že posádky troch iránskych člnov sa v stredu v oblasti Hormuzského prielivu neúspešne pokúsili zastaviť tanker British Heritage.Iránske Revolučné gardy akúkoľvek účasť na incidente popreli. Zároveň opäť varovali Spojené štáty a Britániu, že zadržiavanie supertankera Grace 1 ešte "".