Zatkli päť Albáncov podozrivých z pašovania sýrskych migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 31. októbra (TASR) - Albánska polícia zatkla päť ľudí podozrivých z pašovania migrantov z Grécka do Čiernej Hory. V stredu o tom informovala samotná polícia.Podľa policajného vyhlásenia mesiace trvajúce vyšetrovanie ukázalo, žeprevzala na juhu Albánska migrantov, väčšinou Sýrčanov, prichádzajúcich zo susedného Grécka, ubytovala ich a potom ich prepravovala do susednej krajiny na severe, do Čiernej Hory. Cieľom migrantov bolo dostať sa ďalej do západoeurópskych štátov.Albánsko sa stalo preferovanou trasou pre migrantov putujúcich z Grécka a Bulharska na sever do bohatšej Európy vtedy, keď Srbsko sprísnilo pohraničné kontroly, pripomenula tlačová agentúra AP.Albánsko podpísalo dohodu, ktorá umožňuje pohraničným strážam Európskej únie vstúpiť do balkánskej krajiny a pomáhať jej zvládnuť migrantov.