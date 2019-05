Zatkli štyri osoby podozrivé z finančnej podpory Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 22. mája (TASR) - Nemecké úrady zadržali štyri osoby podozrivé z poskytnutia finančnej podpory teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na krajinskú prokurátorku v meste Hamburg Nanu Frombachovú.uviedla Frombachová. Potvrdila tak informáciu zverejnenú v denníku Kieler Nachrichten. Osoby zadržali v meste Neumünster v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na severe Nemecka.Podľa prokuratúry žena pochádzajúca zo Šlezvicka-Holštajnska, ktorá emigrovala do Sýrie, kde sa pripojila k IS, dostala v roku 2017 peniaze v hodnote desaťtisícov eur.Zadržané osoby podľa Frombachovej obvinili zo ". Pred ich zadržaním polícia prehľadala dva priestory, jeden v meste Neumünster a druhý v Hamburgu.Medzitým agentúra AP informovala, že nemecká spolková prokuratúra v inom prípade obžalovala 26-ročnú Nemku z členstva v IS a zo snahy predať na internete opasok s výbušninami. Obžalovaná Derya O. odišla z Nemecka do Sýrie vo februári 2014, kde sa vydala za bojovníka Islamského štátu. Podľa prokuratúry ženu zatkli v novembri 2018.