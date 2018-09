Zatkli vyše 400 štrajkujúcich zamestnancov nového letiska v Istanbule

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 15. septembra (TASR) - Približne 400 zamestnancov nového letiska v Istanbule zatkla v sobotu turecká vojenská polícia, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá. K zatýkaniu došlo deň po tom, čo zamestnanci vstúpili do štrajku.V proteste pokračovali pracovníci istanbulského letiska vo výstavbe aj v noci na sobotu po tom, čo zamestnávatelia nesplnili ich požiadavky na lepšie pracovné podmienky. Vojenská polícia následne v skorých ranných hodinách vtrhla do táborov zamestnancov v blízkosti staveniska na letisku a zatkla ich, napísal denník Cumhuriyet.V piatok turecké bezpečnostné zložky zasahovali proti stovkám zamestnancov slzotvorným plynom a vodnými delami. Spoločnosť IGA, zodpovedná za výstavbu a správu zariadenia, ešte v piatok uviedla, že" podnikne opatrenia v záujme splnenia požiadaviek zamestnancov. Napriek tomu však podľa odborov k dohode medzi zamestnancami a spoločnosťou nedošlo.Za dôvody štrajku označili zamestnanci na sociálnych sieťach úmrtia, podpriemernú stravu a ubytovanie a problémy s platmi.uviedol jeden z pracovníkov na videozázname a dodal, že na mieste došlo k niekoľkým nehodám i úmrtiam. Video na sociálnej sieti Twitter zdieľal istanbulský poslanec hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Onursal Adigüzel.Doposiaľ nepomenované letisko, už tretie v Istanbule, plánujú otvoriť 29. októbra, pripomína DPA. Ide o obľúbený projekt prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a podľa tureckej vlády to po dokončení bude najväčšie letisko na svete.