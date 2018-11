Zatknutie Ghosna neovplyvní vzťah Nissanu s Renaultom a Mitsubishi

Na snímke Mitsubishi ASX. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Tokio 19. novembra (TASR) - Zatknutie predsedu predstavenstva spoločnosti Nissan Carlosa Ghosna neovplyvní vzťah japonskej automobilky s francúzskym koncernom Renault a firmou Mitsubishi. Vyhlásil to v pondelok generálny riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa.povedal Saikawa novinárom po tom, ako bola uverejnená správa o zatknutí Ghosna za finančné machinácie.Ghosn je šéfom aliancie Nissan, Renault a Mitsubishi. Renault vlastní 43,4 % podiel v Nissane.Japonské médiá v pondelok informovali, že Ghosn čelí v Japonsku obvineniu z porušenia finančného zákona. Nissan v tejto súvislosti uviedol, že na podnet tzv. whistleblowera niekoľko mesiacov vyšetroval možné nekalé praktiky Ghosna a zastupujúceho riaditeľa Grega Kellyho. A odhalil, že obaja, Ghosn aj Kelly, celé roky v správach pre burzu cenných papierov v Tokiu uvádzali nižšiu, ako skutočnú hodnotu Ghosnových finančných kompenzácií.Nissan sa už ospravedlnil akcionárom za veľké obavy a komplikácie, ktoré to spôsobí a oznámil, že Ghosna odvolá z postu predsedu predstavenstva.Ghosn sa narodil v Brazílii a je francúzskym občanom libanonského pôvodu. Kariéru začal v Micheline vo Francúzsku, odkiaľ sa presunul do Renaultu. K Nissanu sa pripojil v roku 1999, keď Renault kúpil kontrolný podiel v japonskej automobilke a v roku 2001 sa stal jej generálnym riaditeľom. Ghosn zostal na tomto poste až do minulého roka. V roku 2016 sa Ghosn stal tiež predsedom spoločnosti Mitsubishi Motors.