Zatknutie Majerského odsúdil aj primátor Popradu, zvýšenie platov o 34 eur je jasným výsmechom

Najťažšie povolanie

Zadržaných prepustili

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Primátor Popradu Anton Danko vyjadril podporu slovenským záchranárom a prezidentovi Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Františkovi Majerskému. Uviedol to na sociálnej sieti po udalostiach pred Národnou radou SR v Bratislave, kam prišli v utorok 14. decembra záchranári vyjadriť svoje sklamanie po tom, ako im, a celkovo zdravotníckemu personálu, poslanci národnej rady nezvýšili platy na požadovanú úroveň.Polícia počas zhromaždenia práve Majerského spolu s jeho kolegom odviedla na policajnú stanicu. Danko to označil za bezprecedentný akt. Záchranári sa chceli v utorok o 14:00 pred národnou radou poslancom a vláde „poďakovať“ za všetko, čo pre nich počas posledných rokov urobili. Poukázali pritom na neprimerané finančné hodnotenie ich práce.„S hlbokým znepokojením som zaregistroval informáciu o udalostiach v Bratislave pred Národnou radou SR. Slovenskí záchranári upozornili poslancov na ich nepochopiteľné rozhodnutie, keď v štátnom rozpočte nijak nereagovali na potrebu seriózneho zvýšenia veľmi poddimenzovaných platov záchranárov a zdravotníckeho personálu vôbec. Zvýšenie o 34 eur v hrubom je výsmechom tohto povolania, ktoré je jedno z najťažších a najzodpovednejších,“ poznamenal popradský primátor.Poukázal na to, že už dva roky sú záchranári v prvej línii a v mimoriadne ťažkých podmienkach, aj na úkor svojho zdravia, dennodenne zachraňujú naše životy. „Pevne stojím za Františkom Majerským a všetkými slovenskými záchranármi,“ dodal.Bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff ešte v utorok informoval, že protestujúci boli opakovane zo strany hliadok Policajného zboru vyzývaní, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu nezhromažďovali.„Opakované výzvy policajtov tieto osoby nerešpektovali, a nakoľko na mieste odmietli zaplatiť blokovú pokutu, budú osoby oznámené príslušnému Úradu verejného zdravotníctva,“ vysvetlil. Ešte večer Majerského s kolegom prepustili.„Policajtom ďakujem za slušné chovanie a rešpekt, súhlasím, pravidlá majú platiť pre každého. My sme ale nikoho neburcovali a neprotestovali sme proti vláde a opatreniam. My sme dnes prišli ukázať všetkým koaličným a opozičným poslancom, že sme tu. Nie sme okraj spoločnosti,“ uviedol na sociálnej sieti po prepustení prezident zdravotníckych záchranárov Majerský.