Zatknutie Putina by podľa Ruska bolo vyhlásením vojny, Ramaphosa sa obáva jeho príchodu na samit BRICS

Udelenie imunity Putinovi

Vyhlásenie vojny





Medzinárodný trestný súd v marci vydal na Putina zatykač za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska z okupovaných území Ukrajiny. Juhoafrická republika je pritom signatárom Rímskeho štatútu ICC, ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač. To postavilo Ramaphosu, ktorý si buduje úzke vzťahy s Moskvou, pred dilemu, ako zvládnuť Putinovu návštevu.





19.7.2023 (SITA.sk) - Rusko podľa prezidenta Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosu naznačilo možné negatívne dôsledky zatknutia Vladimira Putina na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) , ak príde na augustový samit skupinyInformuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Európsku pravdu a miestne vydanie denníka The Daily Maverick.Ramaphosa to povedal súdu v juhoafrickom meste Gauteng, ktorý zvažoval udelenie imunity Putinovi. Juhoafrický prezident svoje vyhlásenie pre súd poslal ešte v máji a trval na jeho utajení, ale súd v Gautengu v utorok na žiadosť opozičnej Demokratickej aliancie nariadil zverejnenie Ramaphosových slov.„Rusko dalo jasne najavo, že zatknutie úradujúceho prezidenta by bolo vyhlásením vojny. Riskovať a ísť do vojny s Ruskom je proti našej ústave,“ skonštatoval Ramaphosa a povedal tiež, že Juhoafrická republika začala konzultácie s Medzinárodným trestným súdom podľa článku 97 Rímskeho štatútu, ktoré sa iniciujú v prípade problému, ktorý „by potenciálne mohol zabrániť alebo znemožniť vykonanie žiadosti ICC“.Ramaphosa sa okrem iného pokúsil požiadať Rusko, aby ruskú delegáciu na samite viedol minister zahraničných vecí Sergej Lavrov namiesto vodcu Vladimira Putina. Ramaphosov zástupca Paul Mashatile však uviedol, že táto žiadosť bola zamietnutá.