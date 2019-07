Žatva je v plnom prúde, aj pre sucho bude pravdepodobne priemerná

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Poľnohospodári majú žatvu v plnom prúde. Doteraz pokosili asi 90 % repky, 80 % jačmeňov, 70 % pšenice, rozbehli sa aj kosby raže a ovsa. Južne položené regióny so žatvou pomaly končia, severné regióny sa do žatvy zapoja až o niekoľko dní. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Upozornila, že v tomto roku sa pod výsledky žatvy podpíše extrémne suchý marec a apríl.spresnila.Podľa Holéciovej tohtoročnú úrodu ovplyvní aj kalamitný výskyt hraboša poľného, ktorý nežerie úrodu len v Trnavskom kraji, ale už sa dostal aj do Nitrianskeho kraja, problémy s ním majú aj v oblasti Levíc, Galanty, ale aj Bánoviec nad Bebravou.poznamenala.povedala.Zdôraznila, že výsledky žatvy ovplyvní počasie a to, kde koľko a v akých regiónoch spadlo zrážok v predchádzajúcich mesiacoch.podčiarkla.Upozornila na to, že poľnohospodári majú pred sebou ešte zber jesenných plodín – kukurice, slnečnice, cukrovej repy, zemiakov. Aj pre ich ďalší vývoj bude nesmierne dôležité, aby prišiel dážď.doplnil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (zväz je členom SPPK).Holéciová dodala, že dostatok zrážok podporí rast jesenných plodín a prispeje k dobrým úrodám na jeseň tohto roka.uzavrela.