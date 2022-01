Zatvorenie hraníc Kiribati nepomohlo a ľudia sa nakazili, krajina bola jedným z posledných nezasiahnutých miest

Nákaza sa rýchlo rozšírila

Prezident vyzval na očkovanie

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kiribati, ktoré bolo jedným z posledným miest na Zemi, kam sa nerozšírilo ochorenie COVID-19, vyhlásilo núdzový stav. Keď sa po svete začal šíriť koronavírus, ostrovný štát v Tichom oceáne zatvoril svoje hranice a takmer dva roky sa im darilo brániť vírusu, aby dosiahol ich brehy.Keď sa tento mesiac Kiribati konečne začalo otvárať, umožnilo to Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní objednať charterový let, aby sa mohlo domov vrátiť 54 tamojších občanov. Mnohí z ľudí na palube pritom boli misionári, ktorí z Kiribati odišli pred zatvorením hraníc, aby mohli po svete šíriť vieru.Úrady každého prichádzajúceho trikrát otestovali na neďalekom Fidži, požadovali, aby všetci boli zaočkovaní a po príchode domov ich ešte umiestnili do karantény s ďalším testovaním. Ani to však nestačilo.Viac ako polovica pasažierov mala medzičasom pozitívne testy na koronavírus, ktorý už unikol aj do komunity, a z pôvodných 36 pozitívnych testov bolo v piatok už 181 prípadov.„Všeobecne povedané, je to neodvratné. Dostane sa to do každého kúta sveta,“ konštatovala Helen Petousis-Harris, odborníčka na vakcíny z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande. „Podstatné je získať potrebný čas na prípravu a zaočkovať čo najviac ľudí ako je to len možné,“ dodala.Zo 113-tisíc obyvateľov Kiribati je však plne zaočkovaných len 33 % a aspoň jednu dávku dostalo 59 %. Agentúra AP zároveň upozorňuje, že podobne ako mnohé ďalšie tichomorské štáty, aj Kiribati poskytuje len základnú zdravotnú starostlivosť. Podľa doktora Apiho Talemaitogu, ktorý vedie sieť lekárov na tichomorských ostrovoch, má Kiribati len zopár lôžok intenzívnej starostlivosti a v minulosti sa spoliehalo na to, že pacientov v najhoršom stave posielali na Fidži alebo Nový Zéland.Prezident Taneti Maamau prostredníctvom sociálnych médií vyhlásil, že vláda využíva všetky dostupné zdroje, aby zvládla situáciu a vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať. Kiribati otvorilo viacero karanténnych miest, zaviedlo zákaz vychádzania a lockdowny.Pred tohtomesačnou epidémiou hlásilo Kiribati len dva prípady nákazy koronavírusom - pozitívne testy mali členovia posádky nákladnej lode, ktorej však napokon nepovolili zakotviť.