Záujem o celoplošné testovanie na Orave a v Bardejove je veľký, zachytili už stovky pozitívnych prípadov a pomáha aj Matovič (video+foto)

aktualizované 24. októbra 10:53



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aj s negatívnym výsledkom zostaňte opatrní

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dlhé čakanie na odberných miestach

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nahlásení zdravotníci neprišli

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Odporúčanie ministerstva obrany

Ministerstvo obrany SR (MO SR) odporúča v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a okresu Bardejov, vrátiť na sa na odberné miesto neskôr, ak sa na ňom bude nachádzať viacero ľudí.



Rezort tak chce predchádzať zhromažďovaniu a čakaniu ľudí. Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest podľa abecedného poradia. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany



Ľudia s priezviskami začínajúcimi na písmená A, B, C, D by mali prichádzať na testovanie od 08:00 do 10:00, na písmená E, F, G, H v čase od 10:00 do 12:00, na L, M, N, O od 14:00 do 16.00, začínajúci na P, R, S od 16:00 do 18:00 a priezviská začínajúce písmenami T, U, V, X, Y, Z v čase od 18:00 do 20:00. Rezort dodal, že presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.



Ministerstvo obrany SR (MO SR) odporúča v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a okresu Bardejov,Rezort tak chce predchádzať zhromažďovaniu a čakaniu ľudí.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Ľudia s priezviskami začínajúcimi na písmená A, B, C, D by mali prichádzať na testovanie od 08:00 do 10:00, na písmená E, F, G, H v čase od 10:00 do 12:00, na L, M, N, O od 14:00 do 16.00, začínajúci na P, R, S od 16:00 do 18:00 a priezviská začínajúce písmenami T, U, V, X, Y, Z v čase od 18:00 do 20:00. Rezort dodal, že presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.

Boli aj menšie problémy



Zákaz vychádzania s výnimkami

Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov zároveň platí opatrenie



Ak obyvatelia nebudú mať absolvovaný PCR alebo antigénový test, vychádzať môžu od 1:00 do 5:00 ráno, ísť na testovanie, do najbližších potravín, k lekárovi a do lekárne. Môžu taktiež cestovať z dôvodu starostlivosti o blízku osobu alebo hospodárske zvieratá, venčiť zvieratá do sto metrov od svojho bydliska, ísť na pohreb či do 25. októbra cestovať do svojho bydliska.



Ak sa obyvatelia z okresu Bardejov preukážu výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nebude starší ako z 23. októbra, budú môcť navyše cestovať do zamestnania, doprevádzať dieťa do školy, ísť na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpaciu stanicu a do prírody vo svojom okrese.



Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov zároveň platí opatrenie Ústredného krízového štábu , ktorý prijal od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania.Ak obyvatelia nebudú mať absolvovaný PCR alebo antigénový test, vychádzať môžu od 1:00 do 5:00 ráno, ísť na testovanie, do najbližších potravín, k lekárovi a do lekárne. Môžu taktiež cestovať z dôvodu starostlivosti o blízku osobu alebo hospodárske zvieratá, venčiť zvieratá do sto metrov od svojho bydliska, ísť na pohreb či do 25. októbra cestovať do svojho bydliska.Ak sa obyvatelia z okresu Bardejov preukážu výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nebude starší ako z 23. októbra, budú môcť navyše cestovať do zamestnania, doprevádzať dieťa do školy, ísť na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpaciu stanicu a do prírody vo svojom okrese.

Pomôcť prišiel aj minister Krajčí

Členovia odberných tímov boli otestovaní



Slovenská pošta zatvára svoje pobočky

Pobočky



Od piatku 23. októbra do nedele 25. októbra 2020 sa v týchto okresoch uskutoční pilotná fáza celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, ktoré nariadila vláda v dôsledku narastajúceho počtu nakazených. Slovenská pošta tak chce umožniť všetkým svojim zamestnancom, aby využili možnosť otestovať sa.



Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, v sobotu 24. októbra budú zatvorené tieto pobočky Slovenskej pošty: Medvedzie 243, Tvrdošín; Železničiarov 267/9, Trstená; Aleja Slobody 2203, Dolný Kubín; Námestie Antona Bernoláka 971/14, Námestovo a Dlhý rad 1428/14, Bardejov.



Pobočky Slovenskej pošty v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov budú v sobotu 24. októbra zatvorené.Od piatku 23. októbra do nedele 25. októbra 2020 sa v týchto okresoch uskutoční pilotná fáza celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, ktoré nariadila vláda v dôsledku narastajúceho počtu nakazených. Slovenská pošta tak chce umožniť všetkým svojim zamestnancom, aby využili možnosť otestovať sa.Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, v sobotu 24. októbra budú zatvorené tieto pobočky Slovenskej pošty: Medvedzie 243, Tvrdošín; Železničiarov 267/9, Trstená; Aleja Slobody 2203, Dolný Kubín; Námestie Antona Bernoláka 971/14, Námestovo a Dlhý rad 1428/14, Bardejov.

V Oravskom Podzámku popoludní útlm



Testujú odborní pracovníci

Trojdňové testovanie v týchto štyroch okresoch je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.



Pilotné testovanie zastrešuje rezort obrany, ktorý mal na prípravu akcie schválenej vládou SR len niekoľko dní a zabezpečil ju aj vďaka spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a jednotlivými samosprávami. "Je jasné, že nie všetko bude na sto percent. Budeme robiť všetko pre to, aby to bolo čo najhladšie, aby to bolo profesionálne zorganizované a aby bolo všetko zabezpečené," povedal v predvečer testovania minister Naď.



Odberné miesta sú otvorené v dňoch 23. až 25. októbra od 8:00 do 20:00 s hodinovou prestávkou od 12:00 do 13:00. Dobrovoľné testovanie je určené pre obyvateľov vo veku od 10 do 65 rokov, svoju totožnosť preukážu občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testujú odborní pracovníci, teda zdravotnícky personál a na priebeh budú dozerať vojaci aj príslušníci polície.



Z troch oravských okresov by najviac ľudí mali otestovať v okrese Námestovo, kde žije 62 134 obyvateľov. Okres Dolný Kubín má evidovaných 39 478 obyvateľov a okres Tvrdošín 36 104 obyvateľov.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2020 (Webnoviny.sk) -V okresochod piatka rána do nedele večere prebieha testovanie miestneho obyvateľstva na ochorenie COVID-19 . V jednom z odberných tímov v Tvrdošíne vypomáha aj premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý zverejnil aj fotografiu na sociálnej sieti Facebook . Informoval o tom v piatok v noci na sociálnej sieti minister obrany SR Jaroslav Naď "Prvý deň testovania je za nami. Chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, ktorý vo svete nemá obdobu. Skláňam sa pred Vašou vytrvalosťou, zodpovednosťou a ochotou pomôcť. Ďakujem aj trpezlivým a disciplinovaným občanom, ktorým záleží viac ako na sebe samých - na svojich blízkych, ktorým týmto testovaním môžeme zachrániť život. Ďakujem aj Vám novinárom a ďalším mienkotvorcom, ktorí sa snažíte o reálne, nie skreslené podávanie informácií a faktov o celom priebehu testovania. V tejto situácii sme všetci prvýkrát a nikto z nás nie je neomylný. No robíme to s presvedčením lepších zajtrajškov a stojíme si za tým, že pre Vás sa to oplatí," ďakoval na sociálnej sieti minister obrany.Neskoro večer v piatok komentoval výsledky aj premiér Igor Matovič . "Infekčných máme 3,59 % testovaných, ale pozor, keďže antigénové testy zachytávajú len tých ľudí s COVID-19, ktorí sú infekční, až 4 450 ľudí v piatok z testovania odchádzalo s pocitom, že sú zdraví, ale nie je tomu tak. Sú pozitívni na COVID-19, ale nie sú infekční. To môže znamenať, buď ste už infekční boli a už pre svoje okolie riziko nepredstavujete, alebo vás infekčná fáza ešte len čaká v najbližších dňoch. Preto prosím, zostaňte aj s negatívnym testom naďalej mimoriadne opatrní lebo neviete, či nie ste niekto z tých, kto bude v najbližších dňoch infekciu nenápadne šíriť," upozornil Matovič.Už predtým v piatok podvečer premiér pri výsledkoch testovania do 17:00 h informoval, že približne každý 28. človek na Orave a v Bardejove je infekčný, navyše každý 10. človek v týchto štyroch okresoch je pozitívny.Prvý deň pilotného testovania podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího ukázal, že akcia by mohla byť úspešná a dosiahnuť vysoké percentá účasti.Hranica približne troch až štyroch percent zachytených pozitívnych prípadov v najpostihnutejších regiónoch môže podľa neho znamenať, že už každý desiaty človek je nosičom vírusu, hoci to na sebe nepozná a nebol zachytený ani týmto testom, keďže antigénové testy zachytávajú najmä najviac infekčnejších nositeľov.„Aj preto by som chcel poprosiť všetkých, ktorí sa dnes pretestovali a majú certifikát, že sú negatívni, aby v žiadnom prípade neprestali rešpektovať nariadenia hlavného hygienika a používali rúška, držali odstupy, dodržiavali hygienu rúk a boli zodpovední, pretože len takýmto spôsobom dokážeme aj toto čiastočné uzamknutie krajiny, ktoré máme naplánované, využiť na to, aby sme zvrátili veľmi nepriaznivú fázu pandémie v našej krajiny,“ povedal Krajčí.Minister sa zároveň ospravedlnil za dlhé čakanie na odberných miestach, ktoré sa podľa neho v priebehu dňa dobre rozbehli. Vyzdvihol nielen prácu armády a zdravotníkov, ale aj správanie ľudí, ktorí podľa neho napriek dlhému čakaniu boli disciplinovaní a zodpovední. „Je to istým spôsobom aj výraz dôvery, keďže dnes ich prišlo podľa všetkého oveľa viac ako boli kapacity. Verím, že ďalšie dni by to mohlo byť lepšie,“ dodal Krajčí.. "Môžem potvrdiť, že v piatok sme mali plánované otvoriť 182 odberných miest a môžem potvrdiť, že 182 odberných miest je aj otvorených," uviedol minister Naď na tlačovej besede v obci Nižná (okres Tvrdošín).„Hlavnou skúsenosťou z piatka je pre nás to, že budeme musieť mať oveľa dôslednejšie zabezpečený zdravotnícky personál. Dnes nám na niektorých miestach chýbali ľudia z objektívnych dôvodov, keďže sme pretestovaním zachytili asi osem percent pozitívnych testov u zabezpečovacieho personálu. Našli sa však aj subjektívne dôvody, kedy jednoducho nahlásení zdravotníci neprišli a nedvíhali telefón,” uviedol Naď.Ako ďalej minister obrany poznamenal, záujem obyvateľstva o testovanie v piatok prevýšil očakávania. „Záujem ľudí je enormný a presvedčil som sa o tom nielen ja, ale aj ďalší členovia vlády, keď sme si prišli pozrieť viacero odberných miest nielen na Orave, ale aj v okrese Bardejov. Chcel by som požiadať všetkých, ktorí majú za sebou testovanie s negatívnym výsledkom, aby naďalej dodržiavali známe pravidlo o rúškach, odstupe a dezinfekcii rúk,” podotkol Naď.Začiatok pilotného testovania v Bardejove sa nezaobišiel bez problémov, ktoré musela operatívne riešiť armáda v spolupráci s mestom Bardejov. Išlo napríklad o chýbajúce certifikáty o absolvovaní testu, absencia zdravotníckeho materiálu, ale aj nedostatok personálu.Pre problémy sa však s oneskorením začalo testovanie v Bardejovských Kúpeľoch, kde chýbal zdravotnícky materiál a personál. Problém sa ale podarilo do pol jedenástej vyriešiť a s testovaním začať. Na materiál čakajú aj v miestnej časti Bardejovská Zábava, kde začali testovať až od 14:00. Na odberných miestach sa od rána tvorili dlhšie rady, priebeh je ale pokojný.Ako uviedol hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, drvivá väčšina problémov nie je zavinená samosprávou. "Prijímame však všetky kroky, aby sme ich v súčinnosti so štátnymi orgánmi operatívne riešili. Na mestský krízový štáb postupujú informácie o postupnej normalizácii situácie na všetkých 14-tich odberných miestach. Prosíme všetkých o pochopenie, ohľaduplnosť a zodpovednosť," uviedol Hij."Začínam byť mierny optimista, že napriek problémom, ktoré tu vznikli, dopadne všetko dobre. Improvizujeme ale naďalej. Vznikla totiž otázka, čo so stanmi, keď sa zotmie. Mesto už preto zabezpečovalo svetlá pre všetky vonkajšie miesta," dodal viceprimátor Bardejova Vladimír Savčinský.V rámci okrese Bardejov v piatok otvorili 101 odberných miest z toho 87 v obciach okresu. Niektoré obce avizovali, že sa u nich testovanie uskutoční len cez víkend. Povedal to Mário Pažický z Nadrezortného komunikačného centra."Do 13:00 otestovali v Bardejove zhruba 1 100 ľudí, z toho 400 sa ich prišlo otestovať na Základnú školu Komenského," priblížil Pažický s tým, že pred školou, podobne ako na iných odberných miestach, stáli ľudia v dlhých radoch a len na samotný odber čakali zhruba hodinu a pol.Na toto miesto prišiel pomôcť aj minister zdravotníctva Krajčí, ktorý sa vyjadril aj k otázke chýbajúceho zdravotníckeho personálu.„Je to situácia, v ktorej začíname. Urobilo sa maximum. Som rád, že tu zdravotníci sú. Prišli sme im pomôcť, aby si mohli urobiť prestávku a trochu oddýchnuť, najesť sa. Teraz sa budeme snažiť urobiť maximum ako zdravotníci, aby táto akcia bola čo najúspešnejšia a aby sa všetci ľudia mohli pretestovať a aby sa šírenie vírusu v našej krajine zastavilo,“ uviedol Krajčí.Okres Bardejov, ktorý má vyše 77-tisíc obyvateľov, má od začiatku pandémie potvrdených 1 536 prípadov ochorenia COVID-19.Viaceré odberné miesta pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Dolnom Kubíne sa otvorili s miernym oneskorením. Primátor Ján Prílepok to zdôvodnil tým, že nie všetci členovia odberných tímov boli vopred otestovaní.V najväčšom meste na Orave pôvodne vytvorili 16 odberných miest, pre nedostatok personálu nakoniec dve miesta v mestskom kultúrnom stredisku zlúčili do jedného. "Odberné miestnosti sme pripravovali takmer až do rána, musím pochváliť armádu za profesionálny prístup s navážaním materiálu. Vojaci do odberných tímov síce prišli otestovaní, ale zdravotníci, policajti a administratívni pracovníci nie, preto na viacerých miestach dochádzalo k zdržaniam,” skonštatoval Prílepok.Na futbalovom štadióne dokonca odberné miesto pomohla sfunkčniť lekárka z radu čakajúcich na testovanie. "Prišiel iba jeden zdravotník a nemohol si vykonať sám odber. Keď sme túto informáciu oznámili radu čakajúcich, našla sa lekárka, ktorá sa dokázala preukázať, so zdravotníkom sa navzájom otestovali. Potom dokázali otestovať celý obslužný personál a odberné miesto sa mohlo spustiť,” priblížil jednu z kritických situácií dolnokubínsky primátor.Pred väčšinou odberných miest sa tvorili rady čakajúcich, primátor ponúkol svoje vysvetlenie. "Ľudia sa dozvedeli, že od soboty budú platiť sprísnené opatrenia na voľný pohyb, pokiaľ nebudú disponovať negatívnym testom. To je podľa mňa dôvod, prečo sa mnohí rozhodli prísť na testovanie už dnes,” doplnil Prílepok.Počas návštevy odberných miest na testovanie vo viacerých dedinách a mestách Oravy videla vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ľudí, ktorí prišli na testovanie, boli disciplinovaní a dodržiavali všetky hygienické opatrenia.„Videla som takisto obetavých zdravotníkov v prvej línii, mimoriadne dobre pripravenú a zorganizovanú armádu a policajtov, ktorí obetavo pomáhali. Takisto primátorov, starostov, predstaviteľov samospráv. Vďaka obetavej spolupráci všetkých to ide veľmi dobre,“ povedala Remišová k testovaniu v regióne počas návštevy Oravského Podzámku.Poslankyňa Národnej rady SR Miriam Šuteková (Za ľudí) po návšteve nemocnice v Trstenej uviedla, že toto zariadenie je na hrane s lôžkovými kapacitami aj s kapacitami personálu. „Musíme ochrániť predovšetkým zdravotnícky personál, pretože ho potrebujeme pre tých ľudí, ktorí sa ocitnú v nemocniciach,“ povedala. Ona sama počas návštevy viacerých obcí zaregistrovala prípady, že zdravotníci nemohli vykonávať odbery, pretože sami boli pozitívne testovaní.Zástupca starostu Oravského Podzámku Dušan Karaska povedal, že dopoludnia sa na oboch odberných miestach v obci vytvárali pomerne dlhé rady, záujem obyvateľov bol veľký. Popoludní však nastal určitý útlm. Potvrdil tiež, že testovanie prebieha bez problémov.