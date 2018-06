Záujem o dlhopisy rastie

Očakáva sa ďalší rast

Chcete registrovať dlhopisy?

Medzi tie zásadnejšie patrí novela zákona o dlhopisoch z roku 2014. Tá si za cieľ vytýčila podporu nových, malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (tzv. start up) a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Súčasťou novely boli aj zmeny úpravy emisných podmienok. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku.Z dostupných štatistík centrálneho depozitára vyplýva, že významne rastie najmä podiel podnikových dlhopisov. „Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií tvoria až 68 %,“ konštatuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP. Zvýšený záujem evidujeme aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií však vidíme dominantné postavenie štátnych dlhopisov. V roku 2017 tvorili až 88 % z celkového objemu vydaných dlhopisov. Pri vylúčení štátnych dlhopisov zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu podnikové dlhopisy (54 %) a zabezpečené dlhopisy (40 %).Zvýšený záujem o dlhopisy v posledných rokoch nie je krátkodobým javom. Účastníci konferencie Kapitálový trh 2018 sa zhodli, že v najbližšom čase môžeme očakávať ďalší rast záujmu. S predpokladaným nárastom ekonomiky a rozvojom podnikateľských aktivít najmä v oblasti automotive, môže vzniknúť u podnikov dopyt po finančných nástrojoch ako spôsobu financovania rozšírenia ich kapacít. Súvisí to so skutočnosťou, že banky zvyčajne pri poskytnutí úveru vyžadujú od žiadateľa určité percento vlastných zdrojov. Preto financovanie prostredníctvom vydania podnikových dlhopisov, kde nie je potrebná finančná spoluúčasť emitenta, môže byť zaujímavým alternatívnym spôsobom získania finančných prostriedkov na rozvoj. Ďalším impulzom na rozvoj trhu, tentokrát v oblasti dlhopisov vydávaných bankami, je zavedenie krytých dlhopisov, ktoré majú nahradiť hypotekárne záložné listy. Súčasne je potrebné naďalej zlepšovať investičné prostredie kapitálového trhu na Slovensku. Veľkú úlohu tu zohráva legislatívna úprava. Na konferencii Martin Wiedermann ukázal pozitívne príklady zmien, ktoré by mohli podporiť rast kapitálového trhu. Vychádza z materiálu Nasdaq Island. Ten obsahuje viacero zaujímavých nápadov. Jeden z nich hovorí napríklad o znížení daní pre fyzické osoby, ktoré investujú do cenných papierov. Dôležitým návrhom sú aj vzorové obchodné podmienky pre dlhopisy. Tie by zjednodušili vstup spoločnosti na trh a kótovanie. Ide v podstate o štandardizovaný text pre rôzne dojednania, ktoré sa vzťahujú na dlhopisy; modelové obchodné podmienky by boli ako menu, z ktorého si emitenti vyberú podmienky a dojednania vhodné pre ich potreby.Vydanie emisie dlhopisov v CDCP je v súčasnosti jednoduché. Stačí mať pridelený ISIN pre danú emisiu, LEI kód, splniť požiadavky CDCP pre poskytnutie služby a uhradiť príslušný poplatok. Jednotlivé požiadavky nájdete v prevádzkovom poriadku a cenníku depozitára. Tam získate komplexné informácie o postupe a podmienkach emisie. Depozitár preskúmava riziká spojené s poskytnutím služby žiadateľovi a vykonáva štandardnú starostlivosť v zmysle princípu „Poznaj svojho klienta“. Po preverení CDCP so žiadateľom uzatvorí zmluvu o registrácii emisie a klient vyjadrí svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Vzorová zmluva a obchodné podmienky sú zverejnené na stránke https://www.cdcp.sk/emitenti/dokumenty-pre-zaknihovane-cp/