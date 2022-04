Záujem o dovolenky a cestovanie by sa mal zvýšiť, Slovakia Travel predstavuje možnosti na Slovensku

Dovolenka na Slovensku má veľa plusov

Približne polstovka vystavovateľov na veľtrhu

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - V tomto roku by sa mal po uvoľnení protipandemických opatrení podľa očakávania zvýšiť záujem Slovákov o dovolenky a cestovanie nielen doma, ale aj v zahraničí.Národná organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel , ktorá vznikla pred rokom, predstavuje možnosti využívania voľného času na Slovensku prvý raz na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour ako jeden z dvoch partnerov. Tým druhým je Košický samosprávny kraj v spolupráci so svojou organizáciou Košice Región Turizmus.Na podujatí, ktoré sa po dvoch rokoch koná od štvrtka 28. apríla do nedele 1. mája v bratislavskej Inchebe (vlani pre pandémiu nebolo), Slovakia Travel prezentuje návštevníkom Slovensko vo virtuálnej podobe, dovolenku v štyroch sezónach či novú publikáciu o krajine. „Minulý rok sme mali historicky najlepšiu letnú sezónu a tento rok chceme na ňu nadviazať. Vieme, že časť Slovákov priláka more, ale dúfame, že nejaké voľno si ušetria aj na Slovensko," povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika Dovolenka aj na Slovensku má podľa šéfa turistickej agentúry veľa plusov. Výhodou sú malé vzdialenosti, dá sa relaxovať pri vode, na bicykli, vo wellness centrách, ísť na turistiku, spoznávať historické pamiatky či adrenalínové atrakcie. „Každý si môže dovolenku, alebo len predĺžený víkend poskladať podľa toho, čo by rád zažil, videl, ako by si rád oddýchol," uviedol Mika. Očakáva, že stánok Slovakia Travel na bratislavskom veľtrhu návštevníkov zaujme, podobne ako nedávno na svetovej výstavbe Expo v Dubaji či v marci v Česku. Najbližšie budú prezentovať Slovensko na veľtrhoch cestovného ruchu vo Frankfurte nad Mohanom, v Barcelone, Ríme, Londýne a Varšave, zároveň pripravujú aj letnú kampaň.Na veľtrhu ITF Slovakiatour je približne polstovka vystavovateľov, popri partneroch Slovakia Travel a Košický kraj majú zastúpenie aj Prešovský a Nitriansky kraj, kúpele, cestovné kancelárie, ako aj účastníci z Česka, Rakúska, Srbska, Etiópie či Uzbekistanu. Na najväčšom domácom výstavisku trvajú do konca týždňa veľtrh gastronómie Danubius Gastro aj Autosalon.V roku 2021 sa v zariadeniach cestovného ruchu v SR ubytovalo 2,72 milióna návštevníkov, ich počet medziročne klesol o 15 % a oproti predpandemickému roku 2019 takmer o 58 %. Domáci hostia mali na celkovom ubytovaní podiel 79 % s 2,1 milióna osobami, medziročne ich bolo menej o 9 % a v porovnaní s rokom 2019 o 46 %. Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov vlani predstavoval 576-tisíc (21 %), medziročne bol ich počet nižší o tretinu a oproti roku 2019 o tri štvrtiny. Za prvé dva mesiace tohto roka sa v prevádzkach ubytovalo 437-tisíc návštevníkov, čo je medziročne 7,8-násobný nárast, v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2020 je to menej ako polovica.