|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Záujem o Dúbravku údajne majú oba pražské „S“. Vráti sa po 8 rokoch do Sparty?
Martin Dúbravka bude chýbať na zraze reprezentácie Slovenska z osobných aj zdravotných dôvodov. Martin Dúbravka by mohol v prípade letného odchodu z Anglicka v budúcej sezóne zakotviť v ...
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - Martin Dúbravka bude chýbať na zraze reprezentácie Slovenska z osobných aj zdravotných dôvodov.
Martin Dúbravka by mohol v prípade letného odchodu z Anglicka v budúcej sezóne zakotviť v Česku.
Podľa viacerých českých zdrojov o skúseného 37-ročného brankára slovenskej futbalovej reprezentácie majú záujem oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Informácia pochádza zo zdrojov livesport Zprávy a webu eFootbal.
"Po zostupe Burnley z Premier League tam určite nezostane. Buď zostane v Anglicku alebo má ponuky so Sparty a Slavie," povedal nový tréner futbalistov Slovenska Vladimír Weiss počas tlačovej konferencie v Bratislave pri príležitosti svojho návratu k národnému tímu.
Dúbravka sa ospravedlnil z blížiaceho sa júnového zrazu reprezentácie. Je za tým kombinácia osobných, rodinných aj zdravotných dôvodov. Veľkú úlohu zrejme zohráva aj hľadanie angažmánu pre budúcu sezónu.
Burnley zostupuje z Premier League a skúsenému slovenskému brankárovi tam končí zmluva. V práve vrcholiacej sezóne Dúbravka odchytal až 35 zápasov v najvyššej anglickej súťaži a komentátori sa zhodujú, že bol jeden z najlepších hráčov Burnley.
Dúbravka už v Sparte Praha pôsobil v sezóne 2017/2018. Práve odtiaľ odišiel na Britské ostrovy, kde takmer 7 rokov pôsobil v Newcastle United s krátkym intermezzom na hosťovaní v Manchestri United. Jeho zatiaľ poslednou anglickou zastávkou bolo spomenuté Burnley.
Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.
Zdroj: SITA.sk - Záujem o Dúbravku údajne majú oba pražské „S“. Vráti sa po 8 rokoch do Sparty? © SITA Všetky práva vyhradené.
Martin Dúbravka by mohol v prípade letného odchodu z Anglicka v budúcej sezóne zakotviť v Česku.
Podľa viacerých českých zdrojov o skúseného 37-ročného brankára slovenskej futbalovej reprezentácie majú záujem oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Informácia pochádza zo zdrojov livesport Zprávy a webu eFootbal.
"Po zostupe Burnley z Premier League tam určite nezostane. Buď zostane v Anglicku alebo má ponuky so Sparty a Slavie," povedal nový tréner futbalistov Slovenska Vladimír Weiss počas tlačovej konferencie v Bratislave pri príležitosti svojho návratu k národnému tímu.
Dúbravka sa ospravedlnil z blížiaceho sa júnového zrazu reprezentácie. Je za tým kombinácia osobných, rodinných aj zdravotných dôvodov. Veľkú úlohu zrejme zohráva aj hľadanie angažmánu pre budúcu sezónu.
Burnley zostupuje z Premier League a skúsenému slovenskému brankárovi tam končí zmluva. V práve vrcholiacej sezóne Dúbravka odchytal až 35 zápasov v najvyššej anglickej súťaži a komentátori sa zhodujú, že bol jeden z najlepších hráčov Burnley.
Dúbravka už v Sparte Praha pôsobil v sezóne 2017/2018. Práve odtiaľ odišiel na Britské ostrovy, kde takmer 7 rokov pôsobil v Newcastle United s krátkym intermezzom na hosťovaní v Manchestri United. Jeho zatiaľ poslednou anglickou zastávkou bolo spomenuté Burnley.
Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.
Zdroj: SITA.sk - Záujem o Dúbravku údajne majú oba pražské „S“. Vráti sa po 8 rokoch do Sparty? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kerley šokuje účasťou na Dopingových hrách, ale je údajne čistý. Boh mi dal rýchle nohy, vraví
Kerley šokuje účasťou na Dopingových hrách, ale je údajne čistý. Boh mi dal rýchle nohy, vraví